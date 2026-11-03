Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Δημιουργίας & Καινοτομίας «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου»

Από 38 σχολεία σε μια διεθνή κοινότητα 1.400 σχολικών μονάδων από 387 πόλεις και χωριά της Ελλάδας, την Ομογένεια και το εξωτερικό – Δράσεις για την αειφορία, την ψυχική υγεία, τη δημιουργικότητα, τη δημοκρατική συμμετοχή και την εκπαίδευση των αυριανών ενεργών πολιτών





Η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 για το Δίκτυο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία από μόλις 38 σχολεία.







Από την τάξη στην κοινωνία Η φιλοσοφία του εγχειρήματος βασίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η γνώση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο πληροφοριών που πρέπει απλώς να απομνημονευθούν, αλλά ως αφετηρία για έρευνα, συνεργασία, δημιουργία και κοινωνική δράση.



Μέσα από διασχολικές συνεργασίες τουλάχιστον τριών σχολικών μονάδων, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναζητήσουν λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.







Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια προσπάθεια σύνδεσης του σχολείου με την πραγματική ζωή. Οι μαθητές δεν καλούνται απλώς να ενημερωθούν για την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική ανισότητα ή τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, αλλά να συνεργαστούν, να ερευνήσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες γύρω από αυτά τα ζητήματα.



Πέντε θεματικές ενότητες με επιστημονική υποστήριξη Το Δίκτυο στηρίζεται σε επιστημονικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιστημονικών φορέων.



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Οι επιμέρους θεματικές αναπτύσσονται γύρω από πέντε βασικούς άξονες. Ειδικότερα:



Ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα: Ενίσχυση της ψυχικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών και εκπαιδευτικών, προαγωγή της υγείας και καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης δυσκολιών.



Κοινωνικό περιβάλλον και ανθρωπιστική παιδεία: Ανάπτυξη δημιουργικότητας, σεβασμού, συνεργασίας και κοινωνικής υπευθυνότητας.



Φυσικό περιβάλλον: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, προστασία της φύσης και καλλιέργεια βιώσιμων συμπεριφορών.

Μπορεί ένα σχολείο να αποτελέσει κάτι περισσότερο από έναν χώρο διδασκαλίας; Μπορούν οι μαθητές να περάσουν από τον ρόλο του αποδέκτη γνώσεων σε εκείνον του ενεργού δημιουργού, του ερευνητή και του πολίτη που συμμετέχει στη διαμόρφωση της κοινωνίας; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Δημιουργίας και Καινοτομίας «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου» (ΣΗ.ΜΑ.-Α.Ε.Π.), το οποίο αριθμεί πλέον 1.400 σχολικές μονάδες στην Ελλάδα, την Ομογένεια και το εξωτερικό.Η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 για το Δίκτυο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία από μόλις 38 σχολεία.Σήμερα, η εκπαιδευτική αυτή κοινότητα εκτείνεται σε 387 πόλεις και χωριά, 49 νομούς και στις 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ περιλαμβάνει σχολικές μονάδες της ελληνικής Ομογένειας και του εξωτερικού. Τον συντονισμό έχει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ενώ το Δίκτυο λειτουργεί πλέον ως Διεθνές Θεματικό Δίκτυο στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, έπειτα από σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας Η φιλοσοφία του εγχειρήματος βασίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η γνώση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο πληροφοριών που πρέπει απλώς να απομνημονευθούν, αλλά ως αφετηρία για έρευνα, συνεργασία, δημιουργία και κοινωνική δράση.Μέσα από διασχολικές συνεργασίες τουλάχιστον τριών σχολικών μονάδων, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναζητήσουν λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.Η θεματολογία είναι ιδιαίτερα ευρεία και αγγίζει σημαντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής: την ψυχική υγεία και την ανθεκτικότητα, την κοινωνική συνύπαρξη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πολιτιστική κληρονομιά, την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, τη δημιουργικότητα και τη δημοκρατική συμμετοχή.Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια προσπάθεια σύνδεσης του σχολείου με την πραγματική ζωή. Οι μαθητές δεν καλούνται απλώς να ενημερωθούν για την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική ανισότητα ή τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, αλλά να συνεργαστούν, να ερευνήσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες γύρω από αυτά τα ζητήματα.Το Δίκτυο στηρίζεται σε επιστημονικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιστημονικών φορέων.Την κεντρική θεματική ενότητα, που αφορά τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης για την αειφορία και την ενεργό πολιτειότητα, έχει αναλάβει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.Ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα: Ενίσχυση της ψυχικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών και εκπαιδευτικών, προαγωγή της υγείας και καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης δυσκολιών.Κοινωνικό περιβάλλον και ανθρωπιστική παιδεία: Ανάπτυξη δημιουργικότητας, σεβασμού, συνεργασίας και κοινωνικής υπευθυνότητας.Φυσικό περιβάλλον: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, προστασία της φύσης και καλλιέργεια βιώσιμων συμπεριφορών.

Πολιτισμικό περιβάλλον: Γνωριμία με την ιστορία, την πολιτιστική παράδοση και την τέχνη ως στοιχεία συλλογικής ταυτότητας και δημιουργίας.



Διαδικτυακό περιβάλλον: Καλλιέργεια υπεύθυνης ψηφιακής συμπεριφοράς και δημιουργικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.



Στην επιστημονική υποστήριξη συμμετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από το ΕΚΠΑ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς και στελέχη του υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.



Η σύνδεση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την επιστημονική γνώση αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος. Ενδεικτικά, στην επιστημονική ομάδα συμμετέχουν η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Μαρία Δασκολιά, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής Άρτεμις Τσίτσικα και πανεπιστημιακοί από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.



Από την ψυχική υγεία μέχρι την τεχνολογία Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δράσεις του Δικτύου δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές θεματικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ψυχική υγεία, η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα και η ψηφιακή συμπεριφορά αναγνωρίζονται ως αναπόσπαστα στοιχεία της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.



Σε μια περίοδο κατά την οποία τα παιδιά και οι έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες κοινωνικές και ψυχολογικές πιέσεις, αλλά και να κινηθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, ενσυναίσθησης, κριτικής σκέψης και υπεύθυνης συμμετοχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία.



Παράλληλα, η συμμετοχή σχολείων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από κοινότητες του Ελληνισμού στο εξωτερικό, δημιουργεί προϋποθέσεις για ανταλλαγή εμπειριών και διαπολιτισμική επικοινωνία.



Καλές πρακτικές και βραβεύσεις 30 σχολείων Η εναρκτήρια εκδήλωση της 4ης Νοεμβρίου θα αποτελέσει ευκαιρία παρουσίασης του έργου που έχει ήδη αναπτυχθεί στις σχολικές κοινότητες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 13 παρουσιάσεις καλών πρακτικών διασχολικών συνεργασιών από σχολεία της Ελλάδας, της Ομογένειας και του εξωτερικού, ενώ 30 σχολικές μονάδες θα βραβευθούν για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους. Μεταξύ των παραδειγμάτων, που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται δράσεις οικολογικής συνείδησης, κυκλικής οικονομίας και επαναχρησιμοποίησης υλικών, καθώς και συνεργασίες σχολείων της Ελλάδας με ελληνικά σχολεία της διασποράς.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης για πρώτη φορά το «Διαβατήριο Πολιτισμικής Διαδρομής ΣΗ.ΜΑ.-Α.Ε.Π.», η εναρκτήρια δράση της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία φιλοδοξεί να συνδέσει τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες μέσα από μια κοινή πολιτισμική διαδρομή έως την καταληκτική εκδήλωση του Μαΐου 2027.



Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των σχολικών μονάδων.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του υπουργείου Παιδείας, από τις 10:00 έως τις 13:30, με δυνατότητα φυσικής και εξ αποστάσεως συμμετοχής.



Το σχολείο ως εργαστήρι ενεργού πολιτειότητας Το Διεθνές Δίκτυο «ΣΗ.ΜΑ.-Α.Ε.Π.» υπηρετεί, μεταξύ άλλων, τον Στόχο 4.7 της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αφορά την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παγκόσμια πολιτειότητα. Η συγκεκριμένη διάσταση προσδίδει στο εγχείρημα ευρύτερη σημασία καθώς η εκπαίδευση καλείται να προετοιμάσει ανθρώπους, που δεν θα περιορίζονται στην προσωπική τους εξέλιξη, αλλά θα αντιλαμβάνονται τη θέση και την ευθύνη τους μέσα σε μια αλληλένδετη παγκόσμια κοινωνία.



Από τα 38 σχολεία της πρώτης χρονιάς, το 2015-2016, στις 1.400 σχολικές μονάδες του σήμερα, η διαδρομή του Δικτύου αποτυπώνει τη δυνατότητα μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας να εξελιχθεί σε ευρύτερο πεδίο συνεργασίας, με στόχο να περάσουν στην καθημερινή σχολική πράξη οι ιδέες της αειφορίας, της δημιουργικότητας και της ενεργού πολιτειότητας.