Φρίκη στην Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, βρέθηκαν πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Πορνογραφία ανηλίκων Αστυνομία Αττική

Φρίκη στην Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, βρέθηκαν πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδική ομάδα αστυνομικών της ΓΑΔΑ – Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν.

Φρίκη στην Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, βρέθηκαν πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών
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Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε την κατοχή περισσότερων από 3.900 αρχείων πορνογραφικού περιεχομένου, ορισμένα από τα οποία απεικόνιζαν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (30/10) σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης ειδικής ομάδας αστυνομικών που διερευνούσε την πιθανή τέλεση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Φρίκη στην Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, βρέθηκαν πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η προανακριτική έρευνα οδήγησε στη διαπίστωση ότι ο 52χρονος διατηρούσε μεγάλο αριθμό ψηφιακών αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ψηφιακό φάκελο με περισσότερα από 3.900 αρχεία, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά πειστήρια και το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Τα ευρήματα περιλήφθηκαν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για πορνογραφία ανηλίκων.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
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