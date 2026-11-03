Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Πειραιά, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Πειραιά, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Πειραιά, κοντά στο λιμάνι.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
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