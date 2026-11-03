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Διατηρούνται όλες οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών
ΕΛΛΑΔΑ
Pizza Fan Εργαζόμενοι

Διατηρούνται όλες οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών

Το επόμενο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς μέσα σε αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την επαναλειτουργία της Pizza Fan

Διατηρούνται όλες οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών
Λίνα Κεκέση
Σε καθεστώς έντονης ανησυχίας βρίσκονται οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα οι πληρωμές των δεδουλευμένων τους, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί και για τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων συναντήθηκαν σήμερα με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και τη διοίκηση της εταιρείας, σε συνάντηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο υπουργείο και πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεννόησης.

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας, θα καταβληθούν σε όλους τους εργαζόμενους τα υπόλοιπα των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, διασφαλίστηκε ότι οι συμβάσεις εργασίας όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων θα παραμείνουν ενεργές, χωρίς να υπάρξει καμία εξαίρεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, μάλιστα, στην ανάγκη οι εργαζόμενοι να μην υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο ή συμφωνία με την εργοδοσία μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης.

Το επόμενο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς μέσα σε αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την επαναλειτουργία της Pizza Fan, αλλά και την εργασιακή και οικονομική ασφάλεια των 2.500 ανθρώπων που περιμένουν απαντήσεις για το μέλλον τους.


Δείτε φωτογραφίες από την συγκέντρωση των εργαζομένων 

Διατηρούνται όλες οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών
Διατηρούνται όλες οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών
Διατηρούνται όλες οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών
Διατηρούνται όλες οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών
Λίνα Κεκέση

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