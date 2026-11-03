ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ξεσκονίζουν εταιρείες και λογαριασμούς Φιρινίδη-Μανησιώτη, έρευνες για στοιχηματικές και καζίνο
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ξεσκονίζουν εταιρείες και λογαριασμούς Φιρινίδη-Μανησιώτη, έρευνες για στοιχηματικές και καζίνο
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες – Η αγορά ακινήτου €90.000 στην Καλαμαριά, οι δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν την ίδια ημέρα από την Μανησιώτη και τον αδελφό της
Τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα επενδυτικά προϊόντα, τις τραπεζικές θυρίδες, αλλά και περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που συνδέονται με τους τρεις βασικούς κατηγορουμένους στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» περιλαμβάνει η διάταξη προσωρινής δέσμευσης που εξέδωσε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος του φιλανθρωπικού σωματείου, η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, καθώς και ο αδελφός της, ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση. Η διάταξη δεν περιορίζεται στα χρήματα που ενδεχομένως διατηρούν οι τρεις κατηγορούμενοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Επεκτείνεται σε κάθε είδους χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τίτλους, μετοχές και επενδυτικά στοιχεία, ακόμη και όταν αυτά τηρούνται σε λογαριασμούς με συνδικαιούχους ή σε λογαριασμούς στους οποίους εμφανίζονται ως πληρεξούσιοι.
Παράλληλα, απαγορεύεται το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων στις οποίες εμφανίζονται ως μισθωτές, δικαιούχοι ή πληρεξούσιοι. Στην ίδια διάταξη περιλαμβάνονται το φιλανθρωπικό σωματείο «Παιδική Χαρά» και δύο εταιρείες που συνδέονται με τα αδέλφια Μανησιώτη, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο αποκτήθηκε τον Αύγουστο του 2025 έναντι 90.000 ευρώ.
Ένα από τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που κατονομάζονται στη διάταξη είναι διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Ιωάννη Πασαλίδη , στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο έχει καθαρή επιφάνεια 70,78 τετραγωνικών μέτρων και μικτή επιφάνεια 82,45 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλόνι, χολ, κουζίνα και λουτρό, ενώ η αντικειμενική του αξία προσδιορίζεται σε 71.743 ευρώ. Σύμφωνα με τη διάταξη, το διαμέρισμα αποκτήθηκε στις 5 Αυγούστου 2025 από τον αδερφό της Βασιλικής Μανησιώτη και τη σύζυγό του, με συμβόλαιο αγοραπωλησίας και τίμημα 90.000 ευρώ.
Οι δύο αγοραστές απέκτησαν την πλήρη κυριότητα του ακινήτου από κοινού, κατά ίσα εξ αδιαιρέτου μερίδια. Η Αρχή απαγορεύει την εκποίηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του αδερφού αναφέρεται στο έγγραφο ως συνιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, χωρίς να περιλαμβάνεται στα τρία φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων διατάσσεται η γενική δέσμευση περιουσίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε δύο εταιρείες, οι οποίες ιδρύθηκαν την ίδια ακριβώς ημέρα, στις 21 Απριλίου 2026 και έχουν κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ELPIS HEALTH CARE». Ως διαχειρίστρια, νόμιμη εκπρόσωπος και ομόρρυθμη εταίρος εμφανίζεται η Βασιλική Μανησιώτη, με ποσοστό συμμετοχής 99%, ενώ το υπόλοιπο 1% ανήκει στον αδελφό της ως ετερόρρυθμο εταίρο.
Η δεύτερη εταιρεία είναι η «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», με κύρια δηλωμένη δραστηριότητα τις υπηρεσίες διαδικτυακών πυλών αναζήτησης. Και σε αυτήν η Βασιλική Μανησιώτη κατέχει το 99% και έχει την ιδιότητα της διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου, ενώ ο αδερφός της συμμετέχει με 1%.
Και οι δύο εταιρείες έχουν έδρα στην οδό Βαλτετσίου στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνονται στα νομικά πρόσωπα των οποίων δεσμεύονται προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Στη διάταξη περιλαμβάνεται επίσης το φιλανθρωπικό σωματείο «Παιδική Χαρά», το οποίο ιδρύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018, με έδρα στη Λεωφόρο Νίκης και νόμιμο εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Φυρινίδη.
Το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών δεν περιορίζεται στον εντοπισμό τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων. Η διάταξη ζητά από τα ιδρύματα πληρωμών και τα καζίνο να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών, επισκέψεων και κερδών των εμπλεκομένων, που να καλύπτουν τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, ζητείται να γνωστοποιηθούν τυχόν τραπεζικοί, δανειακοί, επενδυτικοί και παικτικοί λογαριασμοί, καθώς και μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που δεσμεύονται.
Σύμφωνα σκεπτικό της Αρχής, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι μέρος των χρημάτων που φέρεται να ιδιοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιήθηκε για καταναλωτικές δαπάνες, αγορές αγαθών υψηλής αξίας, πολυτελή διαβίωση αλλά και χρηματοδότηση στοιχηματικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, η Αρχή εκτιμά ότι κεφάλαια που φέρεται να προέρχονται από την ερευνώμενη εγκληματική δραστηριότητα αναμείχθηκαν με άλλα, νομίμως κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, ενώ για τη διακίνησή τους φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και ξένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Κατά την Αρχή, η πρακτική αυτή δημιουργεί υπόνοιες για προσπάθεια δυσχέρανσης της ιχνηλάτησης των συναλλαγών και απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων. Το συνολικό εγκληματικό προϊόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο έγγραφο, ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό.
Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος του φιλανθρωπικού σωματείου, η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, καθώς και ο αδελφός της, ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση. Η διάταξη δεν περιορίζεται στα χρήματα που ενδεχομένως διατηρούν οι τρεις κατηγορούμενοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Επεκτείνεται σε κάθε είδους χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τίτλους, μετοχές και επενδυτικά στοιχεία, ακόμη και όταν αυτά τηρούνται σε λογαριασμούς με συνδικαιούχους ή σε λογαριασμούς στους οποίους εμφανίζονται ως πληρεξούσιοι.
Παράλληλα, απαγορεύεται το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων στις οποίες εμφανίζονται ως μισθωτές, δικαιούχοι ή πληρεξούσιοι. Στην ίδια διάταξη περιλαμβάνονται το φιλανθρωπικό σωματείο «Παιδική Χαρά» και δύο εταιρείες που συνδέονται με τα αδέλφια Μανησιώτη, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο αποκτήθηκε τον Αύγουστο του 2025 έναντι 90.000 ευρώ.
Ένα από τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που κατονομάζονται στη διάταξη είναι διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Ιωάννη Πασαλίδη , στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο έχει καθαρή επιφάνεια 70,78 τετραγωνικών μέτρων και μικτή επιφάνεια 82,45 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλόνι, χολ, κουζίνα και λουτρό, ενώ η αντικειμενική του αξία προσδιορίζεται σε 71.743 ευρώ. Σύμφωνα με τη διάταξη, το διαμέρισμα αποκτήθηκε στις 5 Αυγούστου 2025 από τον αδερφό της Βασιλικής Μανησιώτη και τη σύζυγό του, με συμβόλαιο αγοραπωλησίας και τίμημα 90.000 ευρώ.
Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά και η αγορά των 90.000 ευρώ
Οι δύο αγοραστές απέκτησαν την πλήρη κυριότητα του ακινήτου από κοινού, κατά ίσα εξ αδιαιρέτου μερίδια. Η Αρχή απαγορεύει την εκποίηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του αδερφού αναφέρεται στο έγγραφο ως συνιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, χωρίς να περιλαμβάνεται στα τρία φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων διατάσσεται η γενική δέσμευση περιουσίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε δύο εταιρείες, οι οποίες ιδρύθηκαν την ίδια ακριβώς ημέρα, στις 21 Απριλίου 2026 και έχουν κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ELPIS HEALTH CARE». Ως διαχειρίστρια, νόμιμη εκπρόσωπος και ομόρρυθμη εταίρος εμφανίζεται η Βασιλική Μανησιώτη, με ποσοστό συμμετοχής 99%, ενώ το υπόλοιπο 1% ανήκει στον αδελφό της ως ετερόρρυθμο εταίρο.
Οι δύο εταιρείες των αδελφών
Η δεύτερη εταιρεία είναι η «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», με κύρια δηλωμένη δραστηριότητα τις υπηρεσίες διαδικτυακών πυλών αναζήτησης. Και σε αυτήν η Βασιλική Μανησιώτη κατέχει το 99% και έχει την ιδιότητα της διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου, ενώ ο αδερφός της συμμετέχει με 1%.
Και οι δύο εταιρείες έχουν έδρα στην οδό Βαλτετσίου στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνονται στα νομικά πρόσωπα των οποίων δεσμεύονται προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Στη διάταξη περιλαμβάνεται επίσης το φιλανθρωπικό σωματείο «Παιδική Χαρά», το οποίο ιδρύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018, με έδρα στη Λεωφόρο Νίκης και νόμιμο εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Φυρινίδη.
Το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών δεν περιορίζεται στον εντοπισμό τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων. Η διάταξη ζητά από τα ιδρύματα πληρωμών και τα καζίνο να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών, επισκέψεων και κερδών των εμπλεκομένων, που να καλύπτουν τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, ζητείται να γνωστοποιηθούν τυχόν τραπεζικοί, δανειακοί, επενδυτικοί και παικτικοί λογαριασμοί, καθώς και μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που δεσμεύονται.
Η έρευνα για στοιχηματικούς λογαριασμούς και καζίνο
Σύμφωνα σκεπτικό της Αρχής, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι μέρος των χρημάτων που φέρεται να ιδιοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιήθηκε για καταναλωτικές δαπάνες, αγορές αγαθών υψηλής αξίας, πολυτελή διαβίωση αλλά και χρηματοδότηση στοιχηματικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, η Αρχή εκτιμά ότι κεφάλαια που φέρεται να προέρχονται από την ερευνώμενη εγκληματική δραστηριότητα αναμείχθηκαν με άλλα, νομίμως κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, ενώ για τη διακίνησή τους φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και ξένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Κατά την Αρχή, η πρακτική αυτή δημιουργεί υπόνοιες για προσπάθεια δυσχέρανσης της ιχνηλάτησης των συναλλαγών και απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων. Το συνολικό εγκληματικό προϊόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο έγγραφο, ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό.
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