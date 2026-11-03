Η MagentaTV φέρνει το Disney+: Νέα συνδυαστικά πακέτα σε προνομιακές τιμές

Το Disney+ φέρνει η MagentaTV. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ομίλου Telekom με το Disney+, οι συνδρομητές της MagentaTV θα μπορούν να επιλέξουν νέα συνδυαστικά πακέτα σε προνομιακές τιμές, έχοντας τις υπηρεσίες μαζί σε μία συνδρομή. Το Disney+ εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το ψυχαγωγικό περιεχόμενο της MagentaTV, φέρνοντας στους συνδρομητές της εμβληματικές ταινίες, σειρές και πρωτότυπο περιεχόμενο από τα κορυφαία studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν τίτλους μεταξύ των οποίων «Furious» του Hulu, «Oasis: Don’t Look Back in Anger», «VisionQuest» της Marvel Television, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και «Toy Story 5» των Disney και Pixar.

Οι συνδρομητές μπορούν πλέον να έχουν το Disney+ μαζί με το MagentaTV Cinema ή το MagentaTV Full, απολαμβάνοντας τις δύο υπηρεσίες σε μία συνδρομή, με τιμές που ξεκινούν από 19,90€/μήνα, με 12μηνη δέσμευση, στο πακέτο MagentaTV Cinema + Disney+.

«Η προσθήκη του Disney+ στη MagentaTV φέρνει στους συνδρομητές μας ακόμα περισσότερες επιλογές premium περιεχομένου. Αξιοποιώντας τη διεθνή δυναμική και τις ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου Telekom, συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενό μας και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την εμπειρία θέασης. Ως MagentaTV, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε τον κορυφαίο προορισμό ψυχαγωγίας στην Ελλάδα», δήλωσε ο Νίκος Καλλιάνης, Pay TV Director Ομίλου ΟΤΕ.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το Disney+ αποκτά πρόσβαση σε περισσότερα σπίτια σε όλη την Ελλάδα μέσω της MagentaTV. Από νέες περιπέτειες όπως τα Toy Story 5 και Star Wars: The Mandalorian & Grogu ως εξαιρετικές πρωτότυπες σειρές και ντοκιμαντέρ, υπάρχουν πολλά για να ανακαλύψουν οι συνδρομητές, είτε πρόκειται για κλασικούς, αγαπημένους τίτλους είτε για κάτι εντελώς νέο», δήλωσε ο Karl Holmes, General Manager, Disney+ EMEA.

MagentaTV MegaStream: Disney+ και Netflix σε μία συνδρομή με δώρο τους 3 πρώτους μήνες

Για όσους επιθυμούν την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας, στα πακέτα της MagentaTV προστίθενται δύο νέα πακέτα, τα MagentaTV MegaStream, που περιλαμβάνουν το MagentaTV Cinema ή MagentaTV Full και Disney+ και Netflix σε μία συνδρομή και σε προνομιακή τιμή. Για να έχουν ακόμα περισσότερες επιλογές για ταινίες, σειρές, διεθνείς παραγωγές, αλλά και κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο.

Οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των:

•MagentaTV MegaStream Cinema, με 12μηνη δέσμευση, που περιλαμβάνει MagentaTV Cinema, Disney+ και Netflix

•MagentaTV MegaStream Full, με 24μηνη δέσμευση, που περιλαμβάνει MagentaTV Full, Disney+ και Netflix

Με κάθε νέα ενεργοποίηση των πακέτων MagentaTV MegaStream, οι συνδρομητές λαμβάνουν δώρο το Disney+ και το Netflix για τους πρώτους 3 μήνες. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, το MagentaTV MegaStream Cinema διατίθεται στα 10,90€/μήνα για τους πρώτους 3 μήνες και στα 29,90€/μήνα από τον 4ο μήνα έως τη λήξη της δέσμευσης.