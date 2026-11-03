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Διασωληνωμένος στο ΠΑΓΝΗ 22χρονος μετά από τροχαίο στα Χανιά
Διασωληνωμένος στο ΠΑΓΝΗ 22χρονος μετά από τροχαίο στα Χανιά
Το όχημα του νεαρού εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο
Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Ηράκλειο 22χρονος μετά από τροχαίο στα Χανιά.
Ο 22χρονος βρισκόταν σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας τα ξημερώματα όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο νεαρός με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.
Ο 22χρονος βρισκόταν σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας τα ξημερώματα όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο νεαρός με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.
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