Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στην Αλεξανδρούπολη λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο

Αρκετά φρεάτια παραμένουν βουλωμένα, εμποδίζοντας την απορροή των υδάτων με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία





Όπως αναφέρει το











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Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον Έβρο, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως και αύριο.



Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση των ποταμών Έβρου και Άρδα, καθώς και τη διέλευση από τις ιρλανδικές διαβάσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές Καστανεών και Ριζίων.



Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.Όπως αναφέρει το e-evros.gr , αυτό συνέβη, καθώς αρκετά φρεάτια παραμένουν βουλωμένα, εμποδίζοντας την απορροή των υδάτων. Έτσι, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον Έβρο, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως και αύριο.Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση των ποταμών Έβρου και Άρδα, καθώς και τη διέλευση από τις ιρλανδικές διαβάσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές Καστανεών και Ριζίων.

Παράλληλα, εξαιτίας της κακοκαιρίας κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Σαμοθράκη και Θάσο. Στη Σαμοθράκη, κλειστή είναι και η ιρλανδική διάβαση της «Πλατιάς», καθώς η διέλευσή της κρίνεται επικίνδυνη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της αυξημένης ροής των υδάτων. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην επιχειρούν να διασχίσουν τη διάβαση και να επικοινωνούν με τις αρχές σε περίπτωση ανάγκης.