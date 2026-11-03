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Συνελήφθη 58χρονος στο Ηράκλειο που έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του
Συνελήφθη 58χρονος στο Ηράκλειο που έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του
Ο άνδρας της έστελνε επανειλημμένα μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, ενώ συνέχιζε να την παρενοχλεί τηλεφωνικά για μεγάλο χρονικό διάστημα
Στη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για απειλές και συστηματική τηλεφωνική παρενόχληση.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στην Αστυνομία, ο 58χρονος της έστελνε επανειλημμένα μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, ενώ συνέχιζε να την παρενοχλεί τηλεφωνικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr η 43χρονη, φοβούμενη για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε το τελευταίο διάστημα.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 58χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Ηρακλείου.
Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στην Αστυνομία, ο 58χρονος της έστελνε επανειλημμένα μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, ενώ συνέχιζε να την παρενοχλεί τηλεφωνικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr η 43χρονη, φοβούμενη για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε το τελευταίο διάστημα.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 58χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Ηρακλείου.
Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
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