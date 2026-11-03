Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 27χρονο που έκλεψε ιστιοφόρο στο Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, σκληρό βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κλεμμένο σκάφος και δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον δράστη - Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένας αστυνομικός





Το αστυνομικό τμήμα του Νιούπορτ έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή βίντεο από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί, στο οποίο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές της συμπλοκής.







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WATCH: A suspected sailboat thief opens fire on police in Newport, Rhode Island, triggering a deadly shootout captured on bodycam footage. Officers approached the 40-foot vessel after it was spotted anchored in Newport Harbor. The boat had been reported stolen from a New Jersey marina, and its name was scraped off the stern. The suspect, 27-year-old Brendan Norris, fled below deck before a gunshot was heard from inside the cabin, striking an officer in the leg. Police returned fire, and Norris was later shot and pronounced dead at the scene. See how the stolen sailboat ended up in Newport: https://t.co/Ps9Uv4np5p — Fox News (@FoxNews) November 3, 2026





Ο ύποπτος τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά των αστυνομικών και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.



Ποιος ήταν ο 27χρονος που έκλεψε το ιστιοφόρο Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης ήταν ο 27χρονος Μπρένταν Νόρις, ο οποίος είχε κλέψει το ιστιοφόρο από μαρίνα στο Νιου Τζέρσεϊ και να είχε ταξιδέψει με αυτό μέχρι το Ρόουντ Άιλαντ.



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Πρόκειται για ιστιοφόρο τύπου Hinckley Bermuda 40, με δύο κατάρτια, για την εξαφάνιση του οποίου είχαν προηγηθεί αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Τον Αύγουστο, άτομα που δήλωναν φίλοι του ιδιοκτήτη είχαν δημοσιεύσει εκκλήσεις προς το κοινό, ζητώντας από οποιονδήποτε εντόπιζε το σκάφος να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.



Γιατί η αστυνομία δημοσιοποίησε το βίντεο Μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού, το αστυνομικό τμήμα του Νιούπορτ εξήγησε ότι στόχος της ενέργειας είναι η ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα όπλα τους.



Στη δημοσιότητα δόθηκε από τις Αρχές, βίντεο από τη φονική ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και ενός 27χρονου που είχε κλέψει ιστιοφόρο , στο λιμάνι του Νιούπορτ, στην πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ . Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κλεμμένο σκάφος και δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον δράστη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένοπλη συμπλοκή κατά την οποία ο 27χρονος έχασε τη ζωή του και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι.Το αστυνομικό τμήμα του Νιούπορτ έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή βίντεο από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί, στο οποίο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές της συμπλοκής.Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές είχαν δεχθεί κλήση για ένα κλεμμένο ιστιοφόρο που βρισκόταν στο λιμάνι του Νιούπορτ. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσέγγισαν το σκάφος, ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά την άφιξή τους, ο ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον τους.Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, ενώ στην καταγραφή από την κάμερα σώματος ενός εξ αυτών ακούγεται επανειλημμένα να αναφέρει ότι έχει δεχθεί πυροβολισμό στο πόδι.Ο ύποπτος τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά των αστυνομικών και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης ήταν ο 27χρονος Μπρένταν Νόρις, ο οποίος είχε κλέψει το ιστιοφόρο από μαρίνα στο Νιου Τζέρσεϊ και να είχε ταξιδέψει με αυτό μέχρι το Ρόουντ Άιλαντ.Το σκάφος που εντοπίστηκε στο Νιούπορτ ταίριαζε με την περιγραφή του ιστιοφόρου «Pathfinder», το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη μαρίνα Liberty Harbor, στο Τζέρσεϊ Σίτι.Πρόκειται για ιστιοφόρο τύπου Hinckley Bermuda 40, με δύο κατάρτια, για την εξαφάνιση του οποίου είχαν προηγηθεί αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Τον Αύγουστο, άτομα που δήλωναν φίλοι του ιδιοκτήτη είχαν δημοσιεύσει εκκλήσεις προς το κοινό, ζητώντας από οποιονδήποτε εντόπιζε το σκάφος να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.Μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού, το αστυνομικό τμήμα του Νιούπορτ εξήγησε ότι στόχος της ενέργειας είναι η ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα όπλα τους.

«Στόχος μας με τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο είναι να προσφέρουμε στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης μια ακριβή, αντικειμενική και διαφανή παρουσίαση του περιστατικού, επιτρέποντας στους θεατές να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ενέργειες των αστυνομικών μας», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.



Οι Αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κοινή έρευνα του αστυνομικού τμήματος του Νιούπορτ και της Πολιτειακής Αστυνομίας του Ρόουντ Άιλαντ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της ένοπλης συμπλοκής.