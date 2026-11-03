Στα... μαλακά Τούρκος πλοιοκτήτης που είχε συλληφθεί στη Μυτιλήνη με την κατηγορία ότι ήταν μέλος συμμορίας που διακινούσε τόνους κοκαΐνης
ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη Ναρκωτικά Εμπόριο ναρκωτικών Καταδίκη Φυλάκιση πλοιοκτήτης

Στα... μαλακά Τούρκος πλοιοκτήτης που είχε συλληφθεί στη Μυτιλήνη με την κατηγορία ότι ήταν μέλος συμμορίας που διακινούσε τόνους κοκαΐνης

Σε κάθειρξη οχτώ ετών και έξι μηνών κατά συγχώνευση, καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων βορείου Αιγαίου, ο 75χρονος Τούρκος πλοιοκτήτης για συμμετοχή σε συμμορία και απλή διακίνηση ενός κιλού κοκαΐνης

Στα... μαλακά Τούρκος πλοιοκτήτης που είχε συλληφθεί στη Μυτιλήνη με την κατηγορία ότι ήταν μέλος συμμορίας που διακινούσε τόνους κοκαΐνης
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Σε κάθειρξη οχτώ ετών και έξι μηνών κατά συγχώνευση, καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων βορείου Αιγαίου, 75χρονος Τούρκος πλοιοκτήτης δραστηριοποιούμενος στη γραμμή Μυτιλήνη - Αϊβαλί, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο μέσα στο σκάφος του στη Μυτιλήνη κατηγορούμενος για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συμμετοχή σε συμμορία και απλή διακίνηση ενός κιλού κοκαΐνης, αρνήθηκε ελαφρυντικά, καθώς και κατ' οίκον περιορισμό στη Μυτιλήνη με «βραχιολάκι», λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο καταδικασθείς.

Ως εκ τούτου οδηγήθηκε στις φυλακές έως εκδίκασης της έφεσης που υπέβαλε.

Σημειώνεται ότι στη σύλληψη του Τούρκου πλοιοκτήτη είχαν προχωρήσει τα στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης σε εκτέλεση εξαιρετικά βαρύ εντάλματος σύλληψης από το 2022, που αφορούσε αδικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης άνω των δύο τόνων, μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τούρκους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε έλεγχο που είχε γίνει αρχικά στο πλοίο που δραστηριοποιήθηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στη γραμμή Μυτιλήνη - Αϊβαλί, διαπιστώθηκε ότι στο ναυτολογημένο προσωπικό περιλαμβάνονταν ο συγκεκριμένος Τούρκος ο οποίος δεν είχε βγει στο λιμάνι, αλλά παρέμενε μέσα στο πλοίο.
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