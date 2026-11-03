Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φιρινίδη και της συντρόφου του για την υπόθεση της «Παιδικής Χαράς», βρέθηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φιρινίδη και της συντρόφου του για την υπόθεση της «Παιδικής Χαράς», βρέθηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο
Οι δωρητές μπορούν να ζητήσουν να επιστραφούν χρήματα που δώρισαν από τα κατασχεθέντα
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στην δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.), του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία σήμερα κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της. Ήδη, η Αρχή έχει δέσμευση ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Και οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση των 2,9 εκατ. ευρώ. Η Αρχή αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών paypal, εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ.
Πάντως, όπως έγινε γνωστό, τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να διεκδικηθούν από δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.
Και οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση των 2,9 εκατ. ευρώ. Η Αρχή αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών paypal, εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ.
Πάντως, όπως έγινε γνωστό, τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να διεκδικηθούν από δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.
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