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Έρευνες στη Σύρο μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» με 1.537 επιβαίνοντες
Έρευνες στη Σύρο μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» με 1.537 επιβαίνοντες
Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού Σώματος με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και δύτη για καταγγελία περί τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του πλοίου – Αναμένεται ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών – Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Χάιφα του Ισραήλ
Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι της Σύρου έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», σημαίας Παναμά, στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 1.537 άτομα, εκ των οποίων 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ελέγχου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και ιδιώτη δύτη, ο οποίος πραγματοποιεί υποβρύχιο έλεγχο.
Παράλληλα, αναμένεται να μεταβεί στο λιμάνι ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες και να εξετάσει την καταγγελία.
Το «Crown Iris» επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Σύρο προς τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας τους 940 επιβάτες και τα 597 μέλη του πληρώματός του.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καταγγελία είναι βάσιμη.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ελέγχου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και ιδιώτη δύτη, ο οποίος πραγματοποιεί υποβρύχιο έλεγχο.
Παράλληλα, αναμένεται να μεταβεί στο λιμάνι ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες και να εξετάσει την καταγγελία.
Το «Crown Iris» επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Σύρο προς τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας τους 940 επιβάτες και τα 597 μέλη του πληρώματός του.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καταγγελία είναι βάσιμη.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
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