Σήμερα η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας: 112 στην Εύβοια, προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο, απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του

, πλημμύρισαν δρόμοι στη Χαλκίδα ενώ βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας.





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