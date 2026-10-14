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Αλόννησος: Ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της νήσου Περιστέρας με ανέμους 8 μποφόρ, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
Αλόννησος Κακοκαιρία Ιστιοφόρο Προσάραξη σκάφους

Αλόννησος: Ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της νήσου Περιστέρας με ανέμους 8 μποφόρ, σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Το σκάφος παρασύρθηκε όταν λύθηκε ο κάβος του - Το ζευγάρι Βρετανώμ περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού

Αλόννησος: Ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της νήσου Περιστέρας με ανέμους 8 μποφόρ, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
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Στα βράχια της νησίδας Περιστέρα, στην περιοχή της Αλοννήσου, προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν δύο Βρετανοί, εν μέσω ισχυρών ανέμων που έφταναν τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου Αλοννήσου, το ιστιοφόρο παρασύρθηκε όταν λύθηκε ο κάβος του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα βράχια. Οι δύο επιβαίνοντες, ένα ζευγάρι Βρετανών, κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι δύο αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Την ώρα του περιστατικού στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες στη θάλασσα.
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