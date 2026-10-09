Πατέρας ενός παιδιού ο 51χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο την ώρα που το έκοβε στην Αχαΐα
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Νεκρός Δέντρο

Πατέρας ενός παιδιού ο 51χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο την ώρα που το έκοβε στην Αχαΐα

To θύμα διατηρούσε το καφενείο του χωριού

Πατέρας ενός παιδιού ο 51χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο την ώρα που το έκοβε στην Αχαΐα
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Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Κάλφα Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου στην Αχαΐα, όπου ένας 51χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε να κόψει ένα πεύκο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν όταν ο 51χρονος Γιάννης Παπαβραμόπουλου, επιχείρησε να κόψει ένα πεύκο. Κάτω από συνθήκες ακόμα ερευνώνται, ένα μεγάλο και σαθρό κομμάτι του δένδρου αποκολλήθηκε και κατέπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η είδηση της τραγωδίας έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιάννης Παπαβραμόπουλος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους κατοίκους της περιοχής γιατί διατηρούσε το καφενείο του χωριού.

Ακόμη πιο οδυνηρό είναι το γεγονός ότι ο 51χρονος αφήνει πίσω του ένα παιδί, με την απώλειά του να σκορπίζει βαθιά θλίψη.
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