Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο την ώρα που το έκοβε
Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο την ώρα που το έκοβε
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο χωριό Κάλφα Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου
Δυστύχημα σημειώθηκε στο χωριό Κάλφα Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου στην Αχαΐα, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε να κόψει δέντρο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news, το δέντρο έπεσε και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news, το δέντρο έπεσε και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
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