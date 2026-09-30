Κακοκαιρία: Ακραία ύψη βροχής αναμένονται ως την Κυριακή σε Εύβοια και Κρήτη, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

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Σε Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη - Που βρέχει στην Αττική

σημειώνονται από το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης να καταγράφονται στα βόρεια προάστια ενώ την ίδια ώρα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από τις βραδινές ώρες σήμερα, έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θ είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών του Meteo στις 13:30, στα Βριλήσσια καταγράφηκε

27,8 mm/ώρα, ενώ στο Χαλάνδρι έφτασε τα 15 mm/ώρα.

Βροχή καταγράφεται επίσης σε Μαρκόπουλο και Μαρούσι, ενώ ασθενής βροχή σημειώνεται σε Κερατέα, Πόρτο Ράφτη, Αρσάκειο–Δροσιά και Αυλώνα.

Παράλληλα, ψιχάλες καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Ουρσουλίνες–Μαρούσι, Καλύβια, Δροσιά, Πεντέλη, Κηφισιά, Εκάλη, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Ανάβυσσο και Άγιο Στέφανο.



Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια

και «κόκκινο συναγερμό» για επικίνδυνα φαινόμενα σε

και

για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η

.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην

(κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην

σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).