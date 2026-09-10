Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, τι βρήκε η ΕΛΑΣ
Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, τι βρήκε η ΕΛΑΣ
Τα ευρήματα του ελληνικού FBI έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, πως ο τραγουδιστής πέθανε την ώρα που του έβαλε τον φλεβοκαθετήρα - Στην Ασφάλεια Αθηνών οι δύο γιατροί
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτή τη στιγμή, οι δύο γιατροί, στην ιδιωτική κλινική των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, βρίσκονται ξανά στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.
Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
Τις επόμενες ώρες ίσως η κατάσταση αλλάξει δραματικά για τους ίδιους, καθώς τα νέα στοιχεία είναι επιβαρυντικά γι' αυτούς.
Στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια. Έγινε έλεγχος επί τόπου και διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε πει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.
Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.
Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε από υλικό των καμερών ασφαλείας ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην ώρα που δήλωσαν οι γιατροί ότι πήγε ο τραγουδιστής στο ιατρείο και σε αυτήν που φτάνει στο Κολωνάκι. Φαίνεται να μπαίνει στον χώρο ο Μαζωνάκης λίγο μετά τη μία και όχι στις τέσσερις, όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.
Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος, ο ίδιος τους είπε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».
Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
Τις επόμενες ώρες ίσως η κατάσταση αλλάξει δραματικά για τους ίδιους, καθώς τα νέα στοιχεία είναι επιβαρυντικά γι' αυτούς.
Στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια. Έγινε έλεγχος επί τόπου και διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε πει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.
Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.
Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε από υλικό των καμερών ασφαλείας ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην ώρα που δήλωσαν οι γιατροί ότι πήγε ο τραγουδιστής στο ιατρείο και σε αυτήν που φτάνει στο Κολωνάκι. Φαίνεται να μπαίνει στον χώρο ο Μαζωνάκης λίγο μετά τη μία και όχι στις τέσσερις, όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.
Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος, ο ίδιος τους είπε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».
Το κλιμάκιο της ΔΕΕ θα ερευνήσει όλα τα ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.
Ακολούθησε έρευνα της ΕΛΑΣ και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πανόραμα Βούλας.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.
Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.
Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δείτε βίντεο:
Ακολούθησε έρευνα της ΕΛΑΣ και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πανόραμα Βούλας.
Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»Υπενθυμίζεται ότι με τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν από τις 16:00 οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.
Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.
Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα