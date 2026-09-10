Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, τι βρήκε η ΕΛΑΣ

Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό. Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.

Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»

βγήκαν λίγο πριν από τις 16:00 οι

από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο

Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.





Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί

Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το κλιμάκιο της ΔΕΕγια να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.Ακολούθησε