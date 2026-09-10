Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.

Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.



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