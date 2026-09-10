Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ηλίας Θεοδωρόπουλος Ιωάννα Γάκα

Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την Ασφάλεια Αθηνών

Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
227 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη των δύο γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε η Ασφάλεια Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και την αξιολόγηση των πρώτων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ο οποίος αφού μελετήσει τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία έως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα αφού η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας  του τραγουδιστή.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην Ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI».

Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω. 


Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

227 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης