Θρίλερ με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας: Ψάχνουν ποιος πέταξε το διαβατήριό της στην Κυψέλη, τι είπε ο άνδρας που το βρήκε
Θρίλερ με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας: Ψάχνουν ποιος πέταξε το διαβατήριό της στην Κυψέλη, τι είπε ο άνδρας που το βρήκε
Οι Αρχές έχουν μεθόδους για να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στην περιοχή που εντοπίστηκε το διαβατήριο, λίγα εικοσιτετράωρα πριν βρεθεί - Αναμένονται και τα αποτελέσματα DNA για τα οστά που βρέθηκαν κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη
Έχοντας πλέον συμπληρωθεί 110 ημέρες από τη στιγμή που εξαφανίστηκε η Κινέζα μεταφράστρια, το μυστήριο γύρω από την υπόθεσή της σε καμία περίπτωση δεν λύνεται, ενώ ο εντοπισμός του διαβατηρίου της σε πάρκο της Κυψέλης δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις για το τι έχει γίνει με την υπόθεση της 50χρονης.
Το διαβατήριό της βρέθηκε κομμένο σε πάρκο στον περιφερειακό Πολυγώνου από έναν άνδρα, ο οποίος εντόπισε κομμάτια τα οποία παρέδωσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να συμπληρώσουν τον αριθμό του διαβατηρίου και το πληκτρολόγησαν, διαπίστωσαν πως πρόκειται για την εξαφανισμένη από τις 20 Μαΐου Κινέζα μεταφράστρια και έτσι αμέσως ενημέρωσαν την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής που χειρίζεται την υπόθεση.
Αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας από έρευνες που έκαναν εντόπισαν και άλλα κομμάτια του διαβατηρίου, ενώ ερεύνησαν τον χώρο για αρκετές ημέρες μήπως εντοπίσουν επιπλέον στοιχεία. Αυτό που προβληματίζει την ομάδα των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση είναι ο χρόνος που εντοπίστηκε το διαβατήριο. Ο άνδρας που το βρήκε ανέφερε στους αστυνομικούς πως περνά από το σημείο αρκετά συχνά και ότι δεν είχε διαπιστώσει να βρισκόταν εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Άρα κάποιος το πέταξε εκεί λίγα 24ωρα πριν εντοπιστεί; Πολύ πιθανόν ναι. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει άτομο που έχει στην κατοχή του τα έγγραφα και αποφάσισε να τα ξεφορτωθεί τώρα.
Όμως γιατί να τα πετάξει σε σημείο όπου θα μπορούσε να τα βρει κάποιος; Ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά οι αστυνομικοί είναι ότι το άτομο που το έκανε ήθελε να βρεθεί το διαβατήριο. Άγνωστο όμως το κίνητρο, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Είναι δεδομένο πως γνωρίζει την αλήθεια και τι συμβαίνει, άρα μπορεί με τις κινήσεις του να καθοδηγήσει εκεί που θέλει την έρευνα. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αστυνομικούς, που για την ώρα μόνο ενώνουν τελείες της υπόθεσης.
Από τις αρχές όμως είναι ξεκάθαρο πως θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για να βρεθούν απαντήσεις. Όπως τονίζουν με νόημα, υπάρχουν μέθοδοι για να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονταν στην περιοχή που εντοπίστηκε το διαβατήριο λίγα εικοσιτετράωρα πριν βρεθεί.
Οι αρχές ταυτόχρονα περιμένουν το αποτέλεσμα του DNA από τα κόκαλα που βρέθηκαν χθες στην Κυψέλη έξω από γήπεδο ποδοσφαίρου για να δουν εάν ανήκουν στην εξαφανισμένη Κινέζα. Ελάχιστες οι πιθανότητες, αλλά πρέπει να πάρουν επίσημη απάντηση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να αποκλείσουν επίσημα το ενδεχόμενο αυτό.
Το κινητό της μεταφράστριας εντοπίστηκε από άνδρα στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πωλήθηκε σε ένα τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές αρχές πως το κινητό έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί τα πάντα.
Άρα οι αρχές έχουν βρει το τηλέφωνο και το διαβατήριο, όμως παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, δεν βοήθησαν την έρευνα.
Αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια για την ώρα κάνουν κινήσεις που δεν αφήνουν ίχνη και δείχνουν ότι μπορούν να καθοδηγήσουν ακόμη και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα σενάριο για την τύχη της Κινέζας.
Το διαβατήριό της βρέθηκε κομμένο σε πάρκο στον περιφερειακό Πολυγώνου από έναν άνδρα, ο οποίος εντόπισε κομμάτια τα οποία παρέδωσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να συμπληρώσουν τον αριθμό του διαβατηρίου και το πληκτρολόγησαν, διαπίστωσαν πως πρόκειται για την εξαφανισμένη από τις 20 Μαΐου Κινέζα μεταφράστρια και έτσι αμέσως ενημέρωσαν την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής που χειρίζεται την υπόθεση.
Αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας από έρευνες που έκαναν εντόπισαν και άλλα κομμάτια του διαβατηρίου, ενώ ερεύνησαν τον χώρο για αρκετές ημέρες μήπως εντοπίσουν επιπλέον στοιχεία. Αυτό που προβληματίζει την ομάδα των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση είναι ο χρόνος που εντοπίστηκε το διαβατήριο. Ο άνδρας που το βρήκε ανέφερε στους αστυνομικούς πως περνά από το σημείο αρκετά συχνά και ότι δεν είχε διαπιστώσει να βρισκόταν εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Άρα κάποιος το πέταξε εκεί λίγα 24ωρα πριν εντοπιστεί; Πολύ πιθανόν ναι. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει άτομο που έχει στην κατοχή του τα έγγραφα και αποφάσισε να τα ξεφορτωθεί τώρα.
Όμως γιατί να τα πετάξει σε σημείο όπου θα μπορούσε να τα βρει κάποιος; Ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά οι αστυνομικοί είναι ότι το άτομο που το έκανε ήθελε να βρεθεί το διαβατήριο. Άγνωστο όμως το κίνητρο, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Είναι δεδομένο πως γνωρίζει την αλήθεια και τι συμβαίνει, άρα μπορεί με τις κινήσεις του να καθοδηγήσει εκεί που θέλει την έρευνα. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αστυνομικούς, που για την ώρα μόνο ενώνουν τελείες της υπόθεσης.
Από τις αρχές όμως είναι ξεκάθαρο πως θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για να βρεθούν απαντήσεις. Όπως τονίζουν με νόημα, υπάρχουν μέθοδοι για να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονταν στην περιοχή που εντοπίστηκε το διαβατήριο λίγα εικοσιτετράωρα πριν βρεθεί.
Οι αρχές ταυτόχρονα περιμένουν το αποτέλεσμα του DNA από τα κόκαλα που βρέθηκαν χθες στην Κυψέλη έξω από γήπεδο ποδοσφαίρου για να δουν εάν ανήκουν στην εξαφανισμένη Κινέζα. Ελάχιστες οι πιθανότητες, αλλά πρέπει να πάρουν επίσημη απάντηση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να αποκλείσουν επίσημα το ενδεχόμενο αυτό.
Η σακούλα με τα κόκαλα
Το κινητό της μεταφράστριας εντοπίστηκε από άνδρα στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πωλήθηκε σε ένα τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές αρχές πως το κινητό έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί τα πάντα.
Το κινητό της Κινέζας
Άρα οι αρχές έχουν βρει το τηλέφωνο και το διαβατήριο, όμως παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, δεν βοήθησαν την έρευνα.
Αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια για την ώρα κάνουν κινήσεις που δεν αφήνουν ίχνη και δείχνουν ότι μπορούν να καθοδηγήσουν ακόμη και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα σενάριο για την τύχη της Κινέζας.
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