«Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της Κινέζας που αγνοείται στην Αρτέμιδα - Οι λόγοι που άργησε να δηλωθεί η εξαφάνισή της

Ο σύζυγός της αποκλείει το ενδεχόμενο να τον έχει εγκαταλείψει οικειοθελώς ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που κάνει ο ίδιος για την εξαφάνισή της

50χρονης κινέζας μεταφράστριας κινεζικής, Γιου Τινγκ από την



Ο κ. Καραβασίλης, ο οποίος την περίοδο που εξαφανίστηκε η σύζυγός του βρισκόταν επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει κάποιο νεότερο σχετικά με την υπόθεσή της ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον έχει εγκαταλείψει οικειοθελώς.







Οι λόγοι που καθυστέρησε να δηλωθεί η εξαφάνισή της Την περίοδο που εξαφανίστηκε η σύζυγός του, ο κ.Καραβασίλης βρισκόταν σε πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα. Η διαφορά ώρας αλλά και η φύση της δικής του δουλειάς σε συνδυασμό με τις συνεχείς μετακινήσεις της συζύγου του, καθιστούσαν την μεταξύ τους επικοινωνία δύσκολη.



Όσον αφορά το γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της και άφησε να περάσουν 20 μέρες, εξήγησε πως άργησε να ανησυχήσει, όμως έκανε γνωστό και το τι είπαν στον αδερφό του όταν εκείνος πήγε στο αστυνομικό τμήμα.



ήταν στις 25 του μήνα, όταν είδα ότι δεν απαντάει στα μηνύματα και προσπάθησα να δοκιμάσω να καλέσω στο κινητό και δεν είχε σήμα. Ωστόσο, δεν ήταν εντελώς περίεργο. Με δεδομένο ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στο μετρό και να μην έχει σήμα για παράδειγμα. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που έστειλα τον αδερφό μου να κοιτάξει το σπίτι εξωτερικά. Είδε ότι όλα είναι εντάξει, ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ότι δεν υπήρχε κάποια παράθυρο σπασμένο ή κάτι περίεργο. Οπότε, έφυγε και το αφήσαμε έτσι. Υποθέσαμε πως ενδεχομένως να έχει πάει κάπου. Πέρασαν οι μέρες πιστεύοντας πως έχει πάει κάπου και ενδεχομένως να μην έχει ειδοποιήσει εγκαίρως και έτσι πέρασαν οι μέρες» είπε ο Βασίλης Καραβασίλης.



Όσον αφορά το υλικό από τις κάμερες, εξήγησε πως λόγω της κακής ιντερνετικής σύνδεσης στην Κϊνα δεν είχε πρόσβαση σε αυτό και πως πλέον το έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.



«Άλλο η ανησυχία και άλλο να δώσεις μια εξαφάνιση» είπε και εξήγησε τι είπαν στο αστυνομικό τμήμα που πήγε ο αδερφός του να δηλώσει την εξαφάνιση.



Κλείσιμο Έκαναν τέτοιες υποθέσεις. Ο αδερφός μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα στις 10 Μαΐου, αφού μπήκε με τα δεύτερα κλειδιά μέσα στο σπίτι και είδε ποια είναι η κατάσταση».







Δεν λείπουν τα προσωπικά της αντικείμενα Σε ερώτηση αν λείπουν προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι, ο κ. Καραβασίλης απάντησε με βεβαιότητα πως: «Μπορώ να πω κατηγορηματικά ότι όλα τα αντικείμενά της είναι σπίτι και αυτό γιατί ο,τιδήποτε υπάρχει στο σπίτι, παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα είναι σε συγκεκριμένη θέση. Έχουμε μια κακή συνήθεια να βάζουμε τα πράγματα σε συγκεκριμένη θέση. Οπότε είναι εύκολο να δω τί και πότε έχει κουνηθεί. Αν κάτι αλλάξει θέση ή λείπει, είναι πολύ εύκολο να το διακρίνω. Το μόνο που λείπει είναι τα έγγραφα που έχουν σχέση με το πρατήριο, αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν τα είχε πάρει εκείνη τη μέρα γιατί δεν κουβαλούσε κάτι μεγάλο. Είναι σε προηγούμενη χρονική στιγμή. Το άλλο που λείπει είναι το δίπλωμά της, την άδεια διαμονής την είχε πάντα στη τσάντα της όπως και μια φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε και το διαβατήριο. Το έπαιρνε συνήθως όταν είχε να κάνει κάποιες εργασίες σε δημόσιες υπηρεσίες».



Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση τηςαπό την Αρτέμιδα που αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της περίπου 20 μέρες και μιλώντας στην εκπομπή Live News εξήγησε τους λόγους.Ο κ. Καραβασίλης, ο οποίος την περίοδο που εξαφανίστηκε η σύζυγός τουανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει κάποιο νεότερο σχετικά με την υπόθεσή της ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον έχει εγκαταλείψει οικειοθελώς.Απαντώντας σε ερώτηση, αν λείπουν τα προσωπικά αντικείμενα της Γιου Τινγκ από το σπίτι, ο Βασίλης Καραβασίλης ήταν απόλυτος πως δεν λείπει τίποτα και εξήγησε από πού πηγάζει η βεβαιότητά του.Την περίοδο που εξαφανίστηκε η σύζυγός του, ο κ.Καραβασίλης βρισκόταν σε πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα.αλλά καικαθιστούσαν την μεταξύ τους επικοινωνία δύσκολη.Όσον αφορά τοκαι άφησε να περάσουν 20 μέρες, εξήγησε πως άργησε να ανησυχήσει, όμως έκανε γνωστό και το τι είπαν στον αδερφό του όταν εκείνος πήγε στο αστυνομικό τμήμα.«Την πρώτη φορά που άρχισα να ανησυχώόταν είδα ότι δεν απαντάει στα μηνύματα και προσπάθησα να δοκιμάσω να καλέσω στο κινητό και δεν είχε σήμα. Ωστόσο, δεν ήταν εντελώς περίεργο. Με δεδομένο ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στο μετρό και να μην έχει σήμα για παράδειγμα. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που έστειλα τον αδερφό μου να κοιτάξει το σπίτι εξωτερικά.ότι δεν υπήρχε κάποια παράθυρο σπασμένο ή κάτι περίεργο. Οπότε,Υποθέσαμε πως ενδεχομένως να έχει πάει κάπου. Πέρασαν οι μέρες πιστεύοντας πως έχει πάει κάπου και ενδεχομένως να μην έχει ειδοποιήσει εγκαίρως και έτσι πέρασαν οι μέρες» είπε ο Βασίλης Καραβασίλης.Όσον αφορά το υλικό από τις κάμερες, εξήγησε πως λόγω της κακής ιντερνετικής σύνδεσης στην Κϊνακαι πως πλέον το έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.» είπε και εξήγησε τι είπαν στο αστυνομικό τμήμα που πήγε ο αδερφός του να δηλώσει την εξαφάνιση.«Στο αστυνομικό τμήμα των Σπάτων, πήγε ο αδερφός μου να δηλώσει την εξαφάνιση και δεν το δεχόντουσαν και σκεφτόντουσαν ότι ενδεχομένως λείπει διακοπές και δεν έχει ενημερώσει ή έχει πάρει τα λεφτά από το σπίτι και έχει εξαφανιστεί.. Ο αδερφός μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα στις 10 Μαΐου, αφού μπήκε με τα δεύτερα κλειδιά μέσα στο σπίτι και είδε ποια είναι η κατάσταση».Σε ερώτηση αν λείπουν προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι, ο κ. Καραβασίλης απάντησε με βεβαιότητα πως: «Μπορώ να πω κατηγορηματικά ότιι και αυτό γιατί ο,τιδήποτε υπάρχει στο σπίτι, παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα είναι σε συγκεκριμένη θέση. Έχουμε μια κακή συνήθεια να βάζουμε τα πράγματα σε συγκεκριμένη θέση. Οπότε είναι εύκολο να δω τί και πότε έχει κουνηθεί. Το μόνο που λείπει είναιαυτά τα οποία ενδεχομένως δεν τα είχε πάρει εκείνη τη μέρα γιατί δεν κουβαλούσε κάτι μεγάλο. Είναι σε προηγούμενη χρονική στιγμή. Το άλλο που λείπει είναι το δίπλωμά της, την άδεια διαμονής την είχε πάντα στη τσάντα της όπως και μια φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωσηΤο έπαιρνε συνήθως όταν είχε να κάνει κάποιες εργασίες σε δημόσιες υπηρεσίες».

Τα σενάρια της εξαφάνισης Σύμφωνα με τον σύζυγο της 50χρονης Κινέζας, τα ενδεχόμενα που αφορούν την εξαφάνισή της είναι τα εξής: «Το θέμα δεν είναι τί πιστεύω εγώ, το θέμα είναι πραγματικότητα με βάση τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα αυτήν την στιγμή. Οι επιλογές είναι οι εξής για μένα. Δεν θέτω το σενάριο να έχει φύγει μόνη της. Το αποκλείω κατηγορηματικά. Δεν δίνω καμία πιθανότητα σε αυτό το σενάριο.



Το άλλο σενάριο είναι ενδεχομένως η απαγωγή αλλά χωρίς οικονομικό κίνητρο γιατί δεν έχει ζητήσει κανείς χρήματα.



Το άλλο είναι η δολοφονία για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτήν την στιγμή. Το μόνο που γνωρίζω είναι πως αυτή η πληροφορία από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας λογικά είναι ορθή. Το άλλο είναι πως το σήμα το ιντερνετικό χάνεται στις 3 και 23 οπότε ήταν σε κίνηση ακόμα μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, το πού ακριβώς, δεν το γνωρίζω γιατί δεν έχω τα περισσότερα δεδομένα».