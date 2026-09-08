«Εγώ θα είχα κάψει το διαβατήριο αν έκανα τον εγκληματία», λέει ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας που αγνοείται
«Εγώ θα είχα κάψει το διαβατήριο αν έκανα τον εγκληματία», λέει ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας που αγνοείται
Ο ίδιος ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το διαβατήριο έχει υποστεί αλλοίωση από καταστροφέα εγγράφων
«Εγώ αν πήγαινα να κάνω τον εγκληματία θα το είχα κάψει, δεν υπήρχε λόγος να το πετάξω», είπε για το διαβατήριο που βρέθηκε ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας που αγνοείται εδώ και τέσσερις μήνες.
«Μου κινεί την περιέργεια ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το διαβατήριο αυτός που το είχε», σημείωσε επίσης και τόνισε στο Mega ότι δεν έχει πληροφόρηση για το χρονικό διάστημα που το διαβατήριο βρισκόταν πεταμένο στο σημείο.
Ο ίδιος ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το διαβατήριο έχει υποστεί αλλοίωση από καταστροφέα εγγράφων και θεωρεί ότι μηχανήματα που τεμαχίζουν τέτοια έγγραφα βρίσκονται δύσκολα από άτομα που δεν είναι επαγγελματίες.
Το ταξιδιωτικό έγγραφο εντοπίστηκε ενώ συμπληρώνονται περίπου τέσσερις μήνες από την εξαφάνιση της 50χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026 από την Αρτέμιδα, όπου διέμενε μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της.
Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το διαβατήριο εκτιμάται ότι παραπέμπει σε παραμονή του στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Το εύρημα παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα η ταυτότητά του.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιοχή του Γαλατσίου, με τις Αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το διαβατήριο βρέθηκε σε διαφορετική περιοχή από το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο είχε εντοπιστεί στο κέντρο της Αθήνας.
Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή των ελληνικών και κινεζικών Αρχών, καθώς και της Ιντερπόλ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη στην 50χρονη.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Εκεί εντοπίζεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της και για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα.
Στα στοιχεία που έχουν προστεθεί στην υπόθεση περιλαμβάνεται και πρόσφατη κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη μάρτυρας φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την εξαφάνιση της 50χρονης.
«Μου κινεί την περιέργεια ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το διαβατήριο αυτός που το είχε», σημείωσε επίσης και τόνισε στο Mega ότι δεν έχει πληροφόρηση για το χρονικό διάστημα που το διαβατήριο βρισκόταν πεταμένο στο σημείο.
Ο ίδιος ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το διαβατήριο έχει υποστεί αλλοίωση από καταστροφέα εγγράφων και θεωρεί ότι μηχανήματα που τεμαχίζουν τέτοια έγγραφα βρίσκονται δύσκολα από άτομα που δεν είναι επαγγελματίες.
Το ταξιδιωτικό έγγραφο εντοπίστηκε ενώ συμπληρώνονται περίπου τέσσερις μήνες από την εξαφάνιση της 50χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026 από την Αρτέμιδα, όπου διέμενε μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της.
Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το διαβατήριο εκτιμάται ότι παραπέμπει σε παραμονή του στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Το εύρημα παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα η ταυτότητά του.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιοχή του Γαλατσίου, με τις Αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το διαβατήριο βρέθηκε σε διαφορετική περιοχή από το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο είχε εντοπιστεί στο κέντρο της Αθήνας.
Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή των ελληνικών και κινεζικών Αρχών, καθώς και της Ιντερπόλ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη στην 50χρονη.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Εκεί εντοπίζεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της και για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα.
Στα στοιχεία που έχουν προστεθεί στην υπόθεση περιλαμβάνεται και πρόσφατη κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη μάρτυρας φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την εξαφάνιση της 50χρονης.
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