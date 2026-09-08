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Σκισμένο στο Άλσος Γαλατσίου βρέθηκε το διαβατήριο της Κινέζας που αγνοείται εδώ και τέσσερις μήνες
Σκισμένο στο Άλσος Γαλατσίου βρέθηκε το διαβατήριο της Κινέζας που αγνοείται εδώ και τέσσερις μήνες
Το ταξιδιωτικό έγγραφο εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Σε διαφορετικό σημείο είχε βρεθεί το κινητό της
Ένα νέο εύρημα στο Άλσος Γαλατσίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ. Πρόκειται για το διαβατήριό της, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε κομμένο σε λεπτές λωρίδες, ενώ η κατάστασή του έδειχνε ότι είχε εκτεθεί για μεγάλο διάστημα στις καιρικές συνθήκες και στον ήλιο.
Το ταξιδιωτικό έγγραφο εντοπίστηκε ενώ συμπληρώνονται περίπου τέσσερις μήνες από την εξαφάνιση της 50χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026 από την Αρτέμιδα, όπου διέμενε μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της.
Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το διαβατήριο εκτιμάται ότι παραπέμπει σε παραμονή του στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Το εύρημα παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα η ταυτότητά του.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιοχή του Γαλατσίου, με τις Αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το διαβατήριο βρέθηκε σε διαφορετική περιοχή από το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο είχε εντοπιστεί στο κέντρο της Αθήνας.
Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή των ελληνικών και κινεζικών Αρχών, καθώς και της Ιντερπόλ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη στην 50χρονη.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Εκεί εντοπίζεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της και για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα.
Στα στοιχεία που έχουν προστεθεί στην υπόθεση περιλαμβάνεται και πρόσφατη κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη μάρτυρας φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την εξαφάνιση της 50χρονης.
Το ταξιδιωτικό έγγραφο εντοπίστηκε ενώ συμπληρώνονται περίπου τέσσερις μήνες από την εξαφάνιση της 50χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026 από την Αρτέμιδα, όπου διέμενε μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της.
Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το διαβατήριο εκτιμάται ότι παραπέμπει σε παραμονή του στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Το εύρημα παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα η ταυτότητά του.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιοχή του Γαλατσίου, με τις Αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το διαβατήριο βρέθηκε σε διαφορετική περιοχή από το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο είχε εντοπιστεί στο κέντρο της Αθήνας.
Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή των ελληνικών και κινεζικών Αρχών, καθώς και της Ιντερπόλ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη στην 50χρονη.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Εκεί εντοπίζεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της και για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα.
Στα στοιχεία που έχουν προστεθεί στην υπόθεση περιλαμβάνεται και πρόσφατη κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη μάρτυρας φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την εξαφάνιση της 50χρονης.
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