Το 2χρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά σώθηκε από τη μητέρα του, είναι γιατρός και του έκανε ΚΑΡΠΑ επί πέντε λεπτά
Το 2χρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά σώθηκε από τη μητέρα του, είναι γιατρός και του έκανε ΚΑΡΠΑ επί πέντε λεπτά
Η δραματική προσπάθεια για να επανέλθει το αγοράκι, αγωνία για την πορεία της υγείας του – Νοσηλεύεται τώρα διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Χάρη στη μητέρα του, που είναι γιατρός και αμέσως έκανε ΚΑΡΠΑ, κατάφερε να επιζήσει το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων.
Το αγόρι νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Το neakriti.gr αναφέρει ότι το αγοράκι, που είναι γερμανικής υπηκοότητας, ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας της κατοικίας, χωρίς τις αισθήσεις του.
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Υπολογίζεται ότι είχε παραμείνει εκεί δύο έως τρία λεπτά.
Ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, καθώς το αγόρι είχε σημεία ζωής.
Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης.
Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Ανησυχία πάντως προκαλεί το γεγονός ότι το παιδί παρουσίασε μειωμένη συνείδηση.
Το αγόρι νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Το neakriti.gr αναφέρει ότι το αγοράκι, που είναι γερμανικής υπηκοότητας, ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας της κατοικίας, χωρίς τις αισθήσεις του.
Υπολογίζεται ότι είχε παραμείνει εκεί δύο έως τρία λεπτά.
Ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, καθώς το αγόρι είχε σημεία ζωής.
Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης.
Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Ανησυχία πάντως προκαλεί το γεγονός ότι το παιδί παρουσίασε μειωμένη συνείδηση.
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