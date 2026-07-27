Προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η Ματίνα Παγώνη
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Ματίνα Παγώνη Άδωνις Γεωργιάδης

Προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η Ματίνα Παγώνη

Η θητεία της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες, ενώ υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης

Προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η Ματίνα Παγώνη
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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όρισε την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με προσωρινή πρόεδρο την Ματίνα Παγώνη, πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ.

Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προβαίνει μόνο στη διενέργεια των απολύτως απαραίτητων πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου.

Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Για το διοικητικό συμβούλιο:

* Πρόεδρος: Παγώνη Ματίνα, Παθολόγος.

* Αντιπρόεδρος Α: Πλατανησιώτης Νικόλαος, Ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.

* Αντιπρόεδρος Β: Τσαούσης Κωνσταντίνος, Δερματολόγος.

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* Γενικός Γραμματέας: Φισφής Ιωάννης, Ουρολόγος.

* Ταμίας: Παπαδόπουλος Λάζαρος, Γυναικολόγος.

* Μέλη: Γεωργιάδης Χαράλαμπος - Καψοκόλης Ιωάννης

Για το πειθαρχικό συμβούλιο:

* Πρόεδρος: Κασσάρας Γεώργιος, Χειρουργός.

* Αντιπρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος, Γυναικολόγος.

* Τακτικά μέλη: Βολίκας Κίμων, Παθολόγος - Κουρή Μαρία, Ακτινολόγος - Σαρώφ Παύλος, ΩΡΛ.

* Αναπληρωματικά μέλη: Καπώλης Ευστράτιος, Γενικός Ιατρός - Παπαθανάσης Παντελής, ΩΡΛ - Ζαφειράτου Σοφία, Παθολόγος.
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