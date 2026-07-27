Προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η Ματίνα Παγώνη

Η θητεία της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες, ενώ υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης