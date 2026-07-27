Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
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