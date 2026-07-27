Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο, ένας νεκρός
Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο, ένας νεκρός
Η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη σε δεξαμενή προπανίου όπου βρίσκεται στο εργοστάσιο - Στον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός.
Κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης προκλήθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια στην Κόρινθο με τον έναν νεκρό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.
Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός από την έκρηξη υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος είναι ο ηλεκτροσυγκολλητής ηλικίας 25 ετών ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη τραύματα στα χέρια. Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.
Στον χώρο του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός. Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.
Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός από την έκρηξη υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος είναι ο ηλεκτροσυγκολλητής ηλικίας 25 ετών ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη τραύματα στα χέρια. Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.
Στον χώρο του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός. Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Σε αυξημένη ετοιμότητα το Νοσοκομείο Κορίνθου
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Παράλληλα, στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται σε επιφυλακή ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή τραυματιών, εφόσον παραστεί ανάγκη.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα προσήλθαν περιπατητικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου φέροντας ελαφρά εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Οι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια αποχώρησαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία.
Δήμαρχος Κορίνθου: «Έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο όμως είχαμε έναν νέο άνθρωπο νεκρό
O Δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού η φωτιά ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.
Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει». Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά την διάρκεια της έκρηξης ανέφερε πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».
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