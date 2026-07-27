Συνελήφθη 26χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου με 30 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Λιμενικό Σώμα Λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθη 26χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου με 30 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ

Σύμφωνα με τις αρχές οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε 6.439,81 ευρώ

Συνελήφθη 26χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου με 30 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ
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Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Συρίας, προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Ηρακλείου, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από τον Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στις αποσκευές του 26χρονου, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν συνολικά 30 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 30 κιλών. Σύμφωνα με τις αρχές, τα καπνικά προϊόντα δεν είχαν υποβληθεί στον απαιτούμενο τελωνειακό έλεγχο και δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ενώ τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι διαφυγόντες δασμοί από τη λαθραία διακίνηση των καπνικών προϊόντων υπολογίζονται σε 6.439,81 ευρώ.
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