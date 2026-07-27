Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια, η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου

Από την, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι τα ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα αγγίζει τους 38 βαθμούς.Βροχές ουσιαστικά δεν προβλέπονται, ενώ αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.