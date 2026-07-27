Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια, η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
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Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια, η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης έως την Τετάρτη και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες

Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια, η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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Με αρκετή ζέστη ξεκινά η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα μας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά σαχαριανής σκόνης, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έως την Τετάρτη να εντοπίζονται στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

🌡Αρχή εβδομάδας με αφρικανική ζέστη και σκόνη, έρχονται ισχυρά μελτέμια

Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια, η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 27/7/2026, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 36 βαθμούς στην Κρήτη και τους 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και το Ιόνιο.

Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια, η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου

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Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Την Τρίτη η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στις Κυκλάδες η μέγιστη θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 32 βαθμούς.

Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια, η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου

Από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι τα ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα αγγίζει τους 38 βαθμούς.

Βροχές ουσιαστικά δεν προβλέπονται, ενώ αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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