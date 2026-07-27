Νεκρός 63χρονος στην Ηλεία που τραυματίστηκε θανάσιμα με αλυσοπρίονο

Τον άντρα εντόπισε η κόρη του σε λίμνη αίματος - Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία ενώ στο σημείο έχει φτάσει και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Πύργο