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Νεκρός 63χρονος στην Ηλεία που τραυματίστηκε θανάσιμα με αλυσοπρίονο
Νεκρός 63χρονος στην Ηλεία που τραυματίστηκε θανάσιμα με αλυσοπρίονο
Τον άντρα εντόπισε η κόρη του σε λίμνη αίματος - Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία ενώ στο σημείο έχει φτάσει και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Πύργο
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις Ράχες Κρεστένων στην Ηλεία, με έναν 63χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός από την κόρη του στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ηλεία live o άτυχος άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα στο άνω μέρος του χεριού του από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.
Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής ώρα του συμβάντος.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία.
Στο σημείο έχει φτάσει και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Σήμανση) από τον Πύργο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ηλεία live o άτυχος άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα στο άνω μέρος του χεριού του από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.
Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής ώρα του συμβάντος.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία.
Στο σημείο έχει φτάσει και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Σήμανση) από τον Πύργο.
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