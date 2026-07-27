Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος, προθεσμία πήρε ο ιατροδικαστής για τη μαφία της Κρήτης
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος, προθεσμία πήρε ο ιατροδικαστής για τη μαφία της Κρήτης
Στον τοξικολόγο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο τοξικολόγος που κατηγορείται ως εμπλεκόμενος σε μεγάλο κύκλωμα της μαφίας της Κρήτης. Ο ιατροδικαστής, κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση, πήρε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα (27/7) ενώπιον του ανακριτή Χανίων με τον τοξικολόγο να αφήνεται ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Ο ιατροδικαστής δεν προχώρησε σήμερα στην απολογία του, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία έως σήμερα, αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορός του ανέλαβε την υπόθεση μόλις πρόσφατα και χρειάζεται χρόνο για να εξετάσει το περιεχόμενο της δικογραφίας.
Οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πράξεις που σχετίζονται με δωροληψία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρείχαν πορίσματα και γνωματεύσεις έναντι χρηματικής αμοιβής, παραβιάζοντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα (27/7) ενώπιον του ανακριτή Χανίων με τον τοξικολόγο να αφήνεται ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Ο ιατροδικαστής δεν προχώρησε σήμερα στην απολογία του, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία έως σήμερα, αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορός του ανέλαβε την υπόθεση μόλις πρόσφατα και χρειάζεται χρόνο για να εξετάσει το περιεχόμενο της δικογραφίας.
Οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πράξεις που σχετίζονται με δωροληψία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρείχαν πορίσματα και γνωματεύσεις έναντι χρηματικής αμοιβής, παραβιάζοντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα