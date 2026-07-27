Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος, προθεσμία πήρε ο ιατροδικαστής για τη μαφία της Κρήτης





μεγάλο κύκλωμα της μαφίας της Κρήτης . Ο ιατροδικαστής , κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση, πήρε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί.

Ο ιατροδικαστής δεν προχώρησε σήμερα στην απολογία του, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία έως σήμερα, αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορός του ανέλαβε την υπόθεση μόλις πρόσφατα και χρειάζεται χρόνο για να εξετάσει το περιεχόμενο της δικογραφίας.