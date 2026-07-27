Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών