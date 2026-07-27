Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου
Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου
Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών
Προφυλακιστέος κρίθηκε με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο δικηγορικό του γραφείο.
Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του την περασμένη Παρασκευή, σήμερα το πρωί υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας από κλοπή σε ληστεία.
Στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος είχε πει: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα».
Ο 28χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Γι' αυτήν την υπόθεση είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο.
«Έχω λάβει την εντολή να υπερασπιστώ τον κατηγορούμενο στην υπόθεση ήδη από την Παρασκευή, όχι μέσω νομικής βοήθειας. Έλαβα ένα τηλέφωνο στο οποίο μου ζήτησε να μεταβώ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου εκρατούντο. Είχαμε μια συνομιλία. Από αυτή τη συνομιλία εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να τον αναλάβω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί ενδεχομένως στον Τύπο. Δεν είναι έτσι όλα όπως παρουσιάζονται» δήλωσε ο δικηγόρος, Χρήστος Ψαρράς.
Ο συνήγορος του συλληφθέντα εξέφρασε στη συνέχεια «τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του (εκλιπόντος). Ήταν ένας άνθρωπος που διακόνησε την ποινική δικαιοσύνη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και σίγουρα η απώλειά του είναι αισθητή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να μπω στην ουσία της υποθέσεως σε σχέση με το τι είπε ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον για το βασικό αδίκημα. Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν ληστεία η οποία μεταβλήθηκε κατηγορία. Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία. Ήταν η κατηγορία της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ήταν η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου. Για το οποίο είχε βγει το ένταλμα το '24». Κλείνοντας, ο κ. Ψαρράς ανέφερε ότι δεν θα μπει στην ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι «η προδικασία σε όλες τις, σε όλες τις δίκες, διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν είμαι διατεθειμένος να την παραβιάσω».
Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του την περασμένη Παρασκευή, σήμερα το πρωί υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας από κλοπή σε ληστεία.
Στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος είχε πει: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα».
Ο 28χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Γι' αυτήν την υπόθεση είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο.
«Έχω λάβει την εντολή να υπερασπιστώ τον κατηγορούμενο στην υπόθεση ήδη από την Παρασκευή, όχι μέσω νομικής βοήθειας. Έλαβα ένα τηλέφωνο στο οποίο μου ζήτησε να μεταβώ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου εκρατούντο. Είχαμε μια συνομιλία. Από αυτή τη συνομιλία εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να τον αναλάβω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί ενδεχομένως στον Τύπο. Δεν είναι έτσι όλα όπως παρουσιάζονται» δήλωσε ο δικηγόρος, Χρήστος Ψαρράς.
Ο συνήγορος του συλληφθέντα εξέφρασε στη συνέχεια «τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του (εκλιπόντος). Ήταν ένας άνθρωπος που διακόνησε την ποινική δικαιοσύνη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και σίγουρα η απώλειά του είναι αισθητή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να μπω στην ουσία της υποθέσεως σε σχέση με το τι είπε ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον για το βασικό αδίκημα. Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν ληστεία η οποία μεταβλήθηκε κατηγορία. Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία. Ήταν η κατηγορία της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ήταν η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου. Για το οποίο είχε βγει το ένταλμα το '24». Κλείνοντας, ο κ. Ψαρράς ανέφερε ότι δεν θα μπει στην ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι «η προδικασία σε όλες τις, σε όλες τις δίκες, διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν είμαι διατεθειμένος να την παραβιάσω».
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