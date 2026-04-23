«Ο Σήφης Βαλυράκης θα κατέληγε, ακόμη κι αν δεν είχε πέσει στο νερό, εξαιτίας δύο θανατηφόρων τραυμάτων που δέχθηκε» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Η σορός του πρώην υπουργού έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από «θλον και τέμνον όργανο»
Με την κατάθεση του ιατροδικαστή Νίκου Καλόγρηα συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση ανθρωποκτονίας Σήφη Βαλυράκη σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται δυο ψαράδες, οι οποίο ωστόσο αρνούνται κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.
Καταθέτοντας σήμερα στο ακροατήριο ο κ. Καλόγρηας ανέφερε ότι το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός θα κατέληγε, ακόμη κι αν δεν είχε πέσει στο νερό, εξαιτίας δύο θανατηφόρων τραυμάτων που είχε δεχθεί. Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής μαζί με τη συνάδελφο του Χριστίνα Τσάκωνα, είχαν διενεργήσει τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στη σορό του πρώην υπουργού.
Όπως εξήγησε ο κ. Καλόγρηας η σορός του πρώην υπουργού έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από «θλον και τέμνον όργανο». Έφερε επίσης και άλλα τραύματα από «θλον και αμβλύ όργανο», τα όποια θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα είτε πλήξης είτε πρόσκρουσης. Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση του εισαγγελέα ο κ. Καλόγφρηας διευκρίνισε πως «θλον και τέμνον όργανο» θα μπορούσε να είναι στη προκειμένη περίπτωση και η προπέλα σκάφους. Όμως όπως εξήγησε ο μάρτυρας αυτό δεν μπορεί να το πιστοποιήσει με σιγουριά. Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε ευρήματα που παραπέμπουν «σε μεγάλη κινητική δύναμη».
Ακόμη ο μάρτυρας – ιατροδικαστής σε ερώτηση του εισαγγελέα για το αν κάποια εκ των οκτώ τραυμάτων ήταν θανατηφόρα, απάντησε, δείχνοντας στο δικαστήριο σχετική φωτογραφία.
Μάρτυρας: Το σημείο 6 και το σημείο 9 ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα διότι είναι διατομές στην σφαγίτιδα φλέβα και στην καρωτίδα.
Εισαγγελέας: Θα επέρχονταν από αυτά θάνατος αν δεν είχε πέσει το θύμα στο νερό;
Μάρτυρας: Ναι θα είχαμε θάνατο εξαιτίας των δύο αυτών κακώσεων
Εισαγγελέας: Θλον και τέμνον όργανο μπορεί να είναι η προπέλα σκάφους;
Μάρτυρας: Μπορεί αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.
Η πλευρά της οικογένειας του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε πολλές ερωτήσεις στον ιατροδικαστή ώστε να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα που έφερε η σορός θα μπορούσαν να σχετίζονται με χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα από τους κατηγορούμενους
Υποστήριξη της Κατηγορίας: Τα τραύματα θα μπορούσαν να προκλήθηκαν από το κοντάρι με γάντζο στην άκρη (που είχαν στο σκάφος τους οι ψαράδες)
Μάρτυρας: Όχι. Δεν είναι θλον και τέμνον όργανο. Είναι θλον και αμβλύ.
Υποστήριξη της Κατηγορίας: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;
Μάρτυρας: Ναι εντοπίζονται δύο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.
Υποστήριξη της Κατηγορίας: Η γενικευμένη αιμορραγική διήθηση που αναφέρετε στην έκθεση, παραπέμπει σε πολλαπλά χτυπήματα;
Μάρτυρας: Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα.
Τέλος, να σημειωθεί ότι στο δικαστήριο είχε κληθεί να καταθέσει και η κ. Τσάκωνα η οποία απέστειλε επιστολή, στην οποία δήλωσε ότι έχει τεθεί σε αργία και δεν εκτελεί καθήκοντα.
Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.
