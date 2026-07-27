Κόντρα Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Το έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια»

«Κακοστημένο θέατρο που δεν κόβει πια εισιτήρια» καταλόγισε ο Γιώργος Φλωρίδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στις διαρκείς διακοπές που δεχόταν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής. «Είστε διορισμένος και όχι εκλεγμένος» του φώναζε από το έδρανό της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.Ο κ. Φλωρίδης κατά την ομιλία του έκανε λόγο γιααλλά και για πολιτική απαξίωση της αντιπολίτευσης. «Με την πλήρη διάλυση του κόμματος που εξέλεξε ο λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση και προέκυψαν σχηματισμοί που με τη σειρά τους διαλύθηκαν, το Κοινοβούλιο εμφανίζει πρωτοφανή εικόνα» είπε.Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε να παρεμβαίνει, με τον κ. Φλωρίδη, που συνέχισαν να πολεμούν σε νησιά στον Ειρηνικό, αν και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει και τους βρήκαν 20 χρόνια μετά.«Πιστεύετε ότι το κακοστημένο θέατρό σας συνεχίζεται. Το δακρύβρεχτο έργο που παίζατε δεν κόβει πια εισιτήρια. Αυτοί που σας αποδεκατίζουν είναι έξω από το Κοινοβούλιο», κλιμάκωσε την επίθεση του. Μάλιστα,, σε σχέση με τους ισχυρισμούς όπως το ξυλόλιο στα τρένα της τραγωδίας των Τεμπών, προσθέτοντας ότι «αυτοί που σας εξαφανίζουν από τον χάρτη είναι έξω από τη Βουλή».«Διαμαρτύρεστε σε λάθος μέρος. Εδώ δεν υπάρχει κανένας να σας απειλεί. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από την παρούσα Βουλή είναι οι καμιά δεκαριά άρσεις ασυλίας και τα επτά κακουργήματα που θα αντιμετωπίσετε. Δεν υπάρχει άλλη ανάμνηση εκτός από εκείνο το θέατρο όταν σας κατήγγειλαν οι συγγενείς θυμάτων» των Τεμπών, είπε και πρόσθεσε: «Έξω έχει ζέστη, εδώ δροσιά έχει, παραξενεύομαι».Ζητώντας τον λόγο, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «σκαιά παρουσία διορισμένου προσώπου που δεν έχει σχέση με τη Δημοκρατία, ούτε με το Σύνταγμα, ούτε με το φρόνημα». Μάλιστα, όταν είδε τον κ. Φλωρίδη να αποχωρεί, του απευθύνθηκε λέγοντας «φύγετε με το σακ βουαγιάζ σας», ενώ τον κατηγόρησε ότι, αν και διορισμένος, «επιτιμά κοινοβουλευτικούς αρχηγούς και κόμματα και ενισχύει το σεξιστικό κρεσέντο του κ. Μητσοτάκη».