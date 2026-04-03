Νέα μαρτυρία για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, δεν είχε μαζί του εξοπλισμό ψαρέματος ή βαρίδια»
Σήφης Βαλυράκης Δίκη

Νέα μαρτυρία για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, δεν είχε μαζί του εξοπλισμό ψαρέματος ή βαρίδια»

«Όταν τον βρήκα, ήταν μέσα στη θάλασσα, ανάσκελα και έφερε τραύμα που εκτεινόταν από τα χείλη έως το μέτωπο» είπε ο άνθρωπος που τον εντόπισε

Νέα μαρτυρία για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, δεν είχε μαζί του εξοπλισμό ψαρέματος ή βαρίδια»
Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με μάρτυρα να περιγράφει με τη στιγμή που εντόπισε τη σορό του πρώην υπουργού στη θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel, ο μάρτυρας ανέφερε ότι την ημέρα της εξαφάνισης ενημερώθηκε από τα δελτία ειδήσεων πως ο Σήφης Βαλυράκης αγνοούνταν. Όπως κατέθεσε, γνώριζε καλά την περιοχή όπου συνήθιζε να κάνει ψαροντούφεκο ο πρώην υπουργός και αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνες μόνος του, ενημερώνοντας προηγουμένως τη σύζυγό του.

«Όταν τον βρήκα, ήταν μέσα στη θάλασσα, ανάσκελα. Σκέφτηκα μήπως είναι ζωντανός. Τον τράβηξα έξω και προσπάθησα να του κάνω ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην κατάθεσή του προς τις λιμενικές αρχές, ο μάρτυρας σημείωσε πως το θύμα έφερε τραύμα που εκτεινόταν από τα χείλη έως το μέτωπο. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν σχετιζόταν με ατύχημα κατά τη διάρκεια κατάδυσης ή αλιείας, επισημαίνοντας ότι ο πρώην υπουργός φορούσε σανδάλια και δεν είχε μαζί του εξοπλισμό ψαρέματος ή βαρίδια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα με ψαράδες στην περιοχή όπου έκανε ψαροντούφεκο, ενώ ανέφερε πως δεν είχε δει το σκάφος των κατηγορουμένων να κινείται στην περιοχή εκείνη την ημέρα.

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

