Νέα μαρτυρία για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, δεν είχε μαζί του εξοπλισμό ψαρέματος ή βαρίδια»

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του, με μάρτυρα να περιγράφει με τη στιγμή που εντόπισε τη σορό του πρώην υπουργού στη θάλασσα.Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel, ο μάρτυρας ανέφερε ότι την ημέρα της εξαφάνισης ενημερώθηκε από τα δελτία ειδήσεων πως ο Σήφης Βαλυράκης αγνοούνταν. Όπως κατέθεσε, γνώριζε καλά την περιοχή όπου συνήθιζε να κάνει ψαροντούφεκο ο πρώην υπουργός και αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνες μόνος του, ενημερώνοντας προηγουμένως τη σύζυγό του.«Όταν τον βρήκα, ήταν μέσα στη θάλασσα, ανάσκελα. Σκέφτηκα μήπως είναι ζωντανός. Τον τράβηξα έξω και προσπάθησα να του κάνω ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Στην κατάθεσή του προς τις λιμενικές αρχές, ο μάρτυρας σημείωσε πως το θύμα έφερε τραύμα που εκτεινόταν από τα χείλη έως το μέτωπο. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν σχετιζόταν με ατύχημα κατά τη διάρκεια κατάδυσης ή αλιείας, επισημαίνοντας ότι ο πρώην υπουργός φορούσε σανδάλια και δεν είχε μαζί του εξοπλισμό ψαρέματος ή βαρίδια.Απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα με ψαράδες στην περιοχή όπου έκανε ψαροντούφεκο, ενώ ανέφερε πως δεν είχε δει το σκάφος των κατηγορουμένων να κινείται στην περιοχή εκείνη την ημέρα.