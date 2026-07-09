Διπλή κορυφή για την πρωταθλήτρια τοξοβολίας Ανίτα Γκορίλα!

Στις, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α.Χ. Ανδρών Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, ηαναδείχθηκε για ακόμη μία συνεχόμενη χρονιά Πανελλήνια Πρωταθλήτρια 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στην κατάταξη του Σαββάτου όσο και στις κόντρες της Κυριακής.Η επιτυχημένη της πορεία συνεχίστηκε και το περασμένο Σαββατοκύριακο, 4-5 Ιουλίου 2026, στο Κύπελλο Ελλάδας που διεξήχθη στο Γήπεδο Πανοράματος στη Φυλή.Με εξαιρετική εμφάνιση, κατέκτησε και τον τίτλο της, αφού τερμάτισε και πάλι πρώτη στην κατάταξη του Σαββάτου και επικράτησε στις κόντρες της Κυριακής.Της ευχόμαστε καλή δύναμη και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις με κορυφαίο σταθμό τα Mediterranean Games που θα διεξαχθούν από τις 22 έως τις 29 Αυγούστου 2026, στο Taranto της Ιταλίας.