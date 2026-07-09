Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, είχαν προσδοκώμενο κέρδος τουλάχιστον 125.000 ευρώ

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 90 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου 1,2 κιλά MDMA, 30 γραμμάρια ηρωίνης, 121 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 129 γραμμάρια κεταμίνης, 223 ναρκωτικά δισκία ECSTASY καθώς και 46.250 ευρώ





Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του 43χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.













- Κοκαΐνη, βάρους 90 γραμμαρίων

- MDMA, βάρους 1,18 κιλό

Κλείσιμο

- Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, βάρους 121 γραμμαρίων

- Κεταμίνη, βάρους 129 γραμμαρίων

- 223 δισκία ECSTASY,

Στη σύλληψη τριών ατόμων (δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ηλικίας 43, 36 και 26 ετών) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης (8/7) σε περιοχές της Αττικής.Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του 43χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.Το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν ο 36χρονος και ο 26χρονος, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού δύο συσκευασίες που περιείχαν MDMA, ποσότητα που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 43χρονο. Στη συνέχεια το βράδυ πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 43χρονου, ο οποίος κατείχε ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, MDMA, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ναρκωτικών δισκίων ECSTASY, καθώς και πλαστικές φιάλες που περιείχαν παραφινέλαιο, αμυγδαλέλαιο και βουτυρολακτόνη με σκοπό τη διακίνηση. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 125.000 ευρώ.Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:- Κοκαΐνη, βάρους 90 γραμμαρίων- MDMA, βάρους 1,18 κιλό- Ηρωίνη, βάρους 30 γραμμαρίων- Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, βάρους 121 γραμμαρίων- Κεταμίνη, βάρους 129 γραμμαρίων- 223 δισκία ECSTASY,

- 9 ναρκωτικά δισκία,

- Γυάλινο φιαλίδιο με βουτυρολακτόνη (GBL) βάρους -80- γραμμαρίων,

- 6 πλαστικές φιάλες με βουτυρολακτόνη (GBL) συνολικού μικτού βάρους -5- λίτρων,

- Μία πλαστική φιάλη με παραφινέλαιο βάρους ενός λίτρου,

πλαστική φιάλη με αμυγδαλέλαιο βάρους ενός λίτρου,

πλαστικό κυτίο που περιείχε μαγειρική σόδα, συσκευή κένωσης αέρα, φλόγιστρο, γυάλινο μετρητή, δοκιμαστικό γυάλινο σωλήνα, -2- χωνιά μετάγγισης υγρών, -8- γυάλινα φιαλίδια επιμερισμού και πλήθος νάιλον συσκευασιών επιμερισμού,

- 46.250 ευρώ, 20.000 πέσος Κολομβίας και 46 λέι Ρουμανίας,

- 13 κάμερες κλειστού κυκλώματος,

- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.



Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για όμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.