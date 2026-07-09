Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, είχαν προσδοκώμενο κέρδος τουλάχιστον 125.000 ευρώ
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 90 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου 1,2 κιλά MDMA, 30 γραμμάρια ηρωίνης, 121 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 129 γραμμάρια κεταμίνης, 223 ναρκωτικά δισκία ECSTASY καθώς και 46.250 ευρώ
Στη σύλληψη τριών ατόμων (δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ηλικίας 43, 36 και 26 ετών) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης (8/7) σε περιοχές της Αττικής.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του 43χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν ο 36χρονος και ο 26χρονος, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού δύο συσκευασίες που περιείχαν MDMA, ποσότητα που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 43χρονο. Στη συνέχεια το βράδυ πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 43χρονου, ο οποίος κατείχε ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, MDMA, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ναρκωτικών δισκίων ECSTASY, καθώς και πλαστικές φιάλες που περιείχαν παραφινέλαιο, αμυγδαλέλαιο και βουτυρολακτόνη με σκοπό τη διακίνηση. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 125.000 ευρώ.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: