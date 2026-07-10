Η εφορία αποκτά εικόνα για κάθε απόδειξη την ώρα που κόβεται: Το ψηφιακό «ραντάρ» της ΑΑΔΕ που θα εντοπίζει ύποπτες κινήσεις

Αυτόματες διασταυρώσεις, ψηφιακά «καμπανάκια» για ύποπτες μεταβολές στον τζίρο, πλήρης διασύνδεση με POS και myDATA και αυστηρά πρόστιμα για τις παραβάσεις στη διαβίβαση των στοιχείων.





Το νέο σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, αντικαθιστά το e-send και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στους φορολογικούς ελέγχους, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό της φοροδιαφυγής.







Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν διαρκή εικόνα του αριθμού των συναλλαγών, της εξέλιξης του ημερήσιου τζίρου και της λειτουργίας των ταμειακών μηχανών, χωρίς να περιμένουν το τέλος της ημέρας.



Αυτόματες ειδοποιήσεις Η νέα πλατφόρμα δεν θα περιορίζεται μόνο στη συλλογή στοιχείων. Μέσω εργαλείων ανάλυσης κινδύνου θα συγκρίνει τη συμπεριφορά κάθε επιχείρησης με τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει ήδη η ΑΑΔΕ.







Με αυτόν τον τρόπο οι έλεγχοι γίνονται πιο στοχευμένοι, καθώς οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο παραβατικότητας, αντί να πραγματοποιούν εκτεταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους.



Διασύνδεση με POS και myDATA Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο θα έχει η πλήρης διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την πλατφόρμα myDATA. Στόχος είναι κάθε πληρωμή με κάρτα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης και τα στοιχεία να διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.



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Το έργο χρηματοδοτείται από το



Τα πρόστιμα Το νέο σύστημα δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό.



Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο που δεν διαβιβάστηκε, με ελάχιστο ποσό 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.



Ένα νέο ψηφιακό «ραντάρ» βάζει η ΑΑΔΕ πάνω από την αγορά. Κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβιβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου και να εντοπίζει άμεσα ύποπτες μεταβολές.Το νέο σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, αντικαθιστά το e-send και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στους φορολογικούς ελέγχους, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό της φοροδιαφυγής.Σήμερα οι πληροφορίες από τις ταμειακές μηχανές αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με το νέο πληροφοριακό σύστημα, κάθε απόδειξη που εκδίδεται από ταμειακή μηχανή ή φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό θα φτάνει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν διαρκή εικόνα του αριθμού των συναλλαγών, της εξέλιξης του ημερήσιου τζίρου και της λειτουργίας των ταμειακών μηχανών, χωρίς να περιμένουν το τέλος της ημέρας.Η νέα πλατφόρμα δεν θα περιορίζεται μόνο στη συλλογή στοιχείων. Μέσω εργαλείων ανάλυσης κινδύνου θα συγκρίνει τη συμπεριφορά κάθε επιχείρησης με τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει ήδη η ΑΑΔΕ.Εάν διαπιστωθεί απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, μεγάλη πτώση του τζίρου χωρίς προφανή αιτία ή διακοπή αποστολής στοιχείων από ταμειακή μηχανή, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι ελεγκτές θα εξετάζουν αν η μεταβολή δικαιολογείται από πραγματικά γεγονότα ή αποτελεί ένδειξη απόκρυψης φορολογητέας ύλης.Με αυτόν τον τρόπο οι έλεγχοι γίνονται πιο στοχευμένοι, καθώς οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο παραβατικότητας, αντί να πραγματοποιούν εκτεταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους.Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο θα έχει η πλήρης διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την πλατφόρμα myDATA. Στόχος είναι κάθε πληρωμή με κάρτα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης και τα στοιχεία να διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα λάθη και τις παραλείψεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να οδηγήσουν επιχειρήσεις σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης ή ελλιπούς διαβίβασης στοιχείων.Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.Το νέο σύστημα δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό.Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο που δεν διαβιβάστηκε, με ελάχιστο ποσό 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Για συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.



Εάν η ίδια παράβαση διαπιστωθεί ξανά μέσα σε διάστημα πέντε ετών, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ορθή και έγκαιρη διαβίβαση των στοιχείων.