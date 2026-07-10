Πύρινη κόλαση στην Ανδαλουσία με 12 νεκρούς, κάηκαν άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητά τους

Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής

, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας, την άνοιξη και το καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ενίοτε τους 40° Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 2025, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) - ο απολογισμός αυτός ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. Στις περυσινές πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών.

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