Γιώργος Σούρλας: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ταυτοποίηση ήρωα του Έπους του '40
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Σούρλας Εμπειρογνώμονες Ταυτοποίηση Έπος 1940 DNA

Γιώργος Σούρλας: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ταυτοποίηση ήρωα του Έπους του '40

Μαζί με την αναζήτηση των οστών των πεσόντων που άρχισε τον Ιανουάριο του 2018 και τον τιμητικό ενταφιασμό θα συνεχισθεί η προσπάθεια ταυτοποίησης των 8.000 πεσόντων στη Β. Ήπειρο κατά το Έπος 1940 - 41

Γιώργος Σούρλας: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ταυτοποίηση ήρωα του Έπους του '40
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Μετά τη συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940 -41 με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Γ. Σούρλας, Πρόεδρος της Ένωσης, δήλωσε:

«Μετά από προσπάθειες είκοσι και πλέον ετών της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων και με την αμέριστη συνδρομή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων άρχισαν οι ταυτοποιήσεις».

Στη συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι έγινε η πρώτη ταυτοποίηση  με τη μέθοδο DNA.

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας  διαπιστώθηκε ότι οστά που  βρέθηκαν στον ομαδικό τάφο στην Πρεμετή ανήκουν στον Βέλιο Γεώργιο του Αποστόλου, Εφέδρου λοχία από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στις 12 Μαρτίου 1941.

Γιώργος Σούρλας: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ταυτοποίηση ήρωα του Έπους του '40


Μαζί με την αναζήτηση των οστών των πεσόντων που άρχισε τον Ιανουάριο του 2018 και τον τιμητικό ενταφιασμό θα συνεχισθεί η προσπάθεια ταυτοποίησης των 8.000 πεσόντων στη Β. Ήπειρο κατά το Έπος 1940 - 41, που παρέμειναν, σχεδόν στο σύνολό τους, άταφοι ή προσωρινά  θαμμένοι.

Λόγω της πληρότητας των δύο Στρατιωτικών Κοιμητηρίων, στους Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, ανέκυψε πρόβλημα ενταφιασμού των οστών.

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Δυστυχώς, η αλβανική πλευρά δεν παραχώρησε την έκταση δέκα στρεμμάτων, που για την επέκταση του Κοιμητηρίου της Κλεισούρας, που είχε αποφασίσει η κυβέρνησή της το 2019.

Τα οστά τοποθετούνται σε κοντέινερ, γεγονός που προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση.
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