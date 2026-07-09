Γιώργος Σούρλας: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ταυτοποίηση ήρωα του Έπους του '40

Μαζί με την αναζήτηση των οστών των πεσόντων που άρχισε τον Ιανουάριο του 2018 και τον τιμητικό ενταφιασμό θα συνεχισθεί η προσπάθεια ταυτοποίησης των 8.000 πεσόντων στη Β. Ήπειρο κατά το Έπος 1940 - 41