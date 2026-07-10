Ανατροπή στο θρίλερ με την δολοφονία της 39χρονης Ουκρανής: Ο μυστικός πράκτορας πήρε πίσω την ομολογία του και τα ρίχνει στον πρώην αστυνομικό

Ο Βλαντισλάβ Ρέουτ περιέγραψε πώς ο Βιτάλι Ζικόβιτς σκότωσε με τέσσερις σφαίρες την Αναστασία Μπερεζόφσκα και μετά, όπως ισχυρίζεται, τον απείλησε για να ομολογήσει





Ο Ουκρανός πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών (GUR), Βλαντισλάβ Ρέουτ,







Η αλλαγή στην κατάθεση του Ρέουτ έγινε στο δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε την Πέμπτη με τον εισαγγελέα να περιγράφει ότι η Μπερεζόφσκα είχε φτάσει στην Ουκρανία δύο ημέρες μετά την έκρηξη στο Μονακό και πριν ακόμη ταυτοποιηθεί ως η βασική ύποπτη της υπόθεσης.







Αν και ήταν αυτός που είχε οδηγήσει τους αστυνομικούς στο σημείο όπου είχαν θάψει τη σορό της Μπερεζόφσκα, στο δικαστήριο ο πράκτορας της GUR δήλωσε ότι ήθελε «να πει την αλήθεια» κατηγορώντας τον Ζικόβιτς για τη δολοφονία.



«Πολέμησα μαχητές του εχθρού υπερασπιζόμενος τη χώρα μου. Ποτέ δεν θα δολοφονούσα σκόπιμα μια αθώα πολίτη» είπε ο Ρέουτ περιγράφοντας, στη νέα εκδοχή που παρουσίασε στο δικαστήριο ότι αρχικά παρέλαβαν με τη BMW τη Μπερεζόφσκα στον αυτοκινητόδρομο προς το Κίεβο, επειδή «έπρεπε να κρυφτεί» σε σχέση με «μια ποινική υπόθεση» - δεν διευκρίνισε ποια ήταν αυτή η υπόθεση.



Κλείσιμο Με τέσσερις σφαίρες η δολοφονία

Κατά τη διαδρομή, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζικόβιτς έβγαλε από το σακίδιό του ένα τροποποιημένο πιστόλι Μακάροφ και το όπλισε. Όταν ο Ρέουτ διαμαρτυρήθηκε, ισχυρίζεται ότι ο Ζικόβιτς του είπε πως επρόκειτο απλώς για προληπτικό μέτρο «σε περίπτωση που εκείνη πανικοβαλλόταν».



Αφού παρέλαβαν τη Μπερεζόφσκα, ο Ρέουτ λέει ότι του δόθηκε εντολή να οδηγήσει προς το χωριό Γιούριβ, όπου και οι τρεις κατέβηκαν από το αυτοκίνητο σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος. Εκεί, σύμφωνα με τον Ρέουτ, ο Ζικόβιτς τον διέταξε να πυροβολήσει, λέγοντας: «Ή αυτή ή εμείς.»



Σύμφωνα με την εκδοχή του Ουκρανού πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών, ο Ζικόβιτς σκότωσε τελικά τη Μπερεζόφσκα με τέσσερις πυροβολισμούς, πριν οι δυο τους ανοίξουν έναν τάφο για να κρύψουν το πτώμα της. Κατά τον Ρέουτ ο Ζικόβιτς ήταν εκείνος που πέταξε το όπλο σε μια κοντινή λίμνη μαζί με τα προσωπικά της αντικείμενα.



Δεν έχει τέλος το θρίλερ με άρωμα μυστικών υπηρεσιών για την εκτέλεση της 39χρονης Αναστασία Μπερεζόφσκα , η οποία ήταν κατηγορούμενη για την έκρηξη στο Μονακό που κόστισε τη ζωή στον Ουκρανό ολιγάρχη Βίκτορ Γερμολάεφ. Ο Ουκρανός πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών (GUR), Βλαντισλάβ Ρέουτ, ο οποίος αρχικά είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τη Μπερεζόφσκα , υποστηρίζει πλέον ότι δεν ήταν αυτός που πάτησε τη σκανδάλη και λέει ότι τη σκανδάλη την πάτησε ο συγκατηγορούμενός του Βιτάλι Ζικόβιτς, ο οποίος εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU)Η αλλαγή στην κατάθεση του Ρέουτ έγινε στο δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε την Πέμπτη με τον εισαγγελέα να περιγράφει ότι η Μπερεζόφσκα είχε φτάσει στην Ουκρανία δύο ημέρες μετά την έκρηξη στο Μονακό και πριν ακόμη ταυτοποιηθεί ως η βασική ύποπτη της υπόθεσης.Σύμφωνα με τον εισαγγελέα η 39χρονη Ουκρανή είχε περάσει τα σύνορα από την Πολωνία με λεωφορείο, με τις ουκρανικές αρχές να βάζουν στο στόχαστρό τον 50χρονο Ζικόβιτς και τον 34χρονο Ρέουτ αξιοποιώντας τα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο της Μπερεζόφσκα ενώ στη συνέχεια εντόπισαν μεταφορές χρημάτων σε μετρητά και κρυπτονομίσματα που οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει προς τους λογαριασμούς της.Αν και ήταν αυτός που είχε οδηγήσει τους αστυνομικούς στο σημείο όπου είχαν θάψει τη σορό της Μπερεζόφσκα, στο δικαστήριο ο πράκτορας της GUR δήλωσε ότι ήθελε «να πει την αλήθεια» κατηγορώντας τον Ζικόβιτς για τη δολοφονία.«Πολέμησα μαχητές του εχθρού υπερασπιζόμενος τη χώρα μου. Ποτέ δεν θα δολοφονούσα σκόπιμα μια αθώα πολίτη» είπε ο Ρέουτ περιγράφοντας, στη νέα εκδοχή που παρουσίασε στο δικαστήριο ότι αρχικά παρέλαβαν με τη BMW τη Μπερεζόφσκα στον αυτοκινητόδρομο προς το Κίεβο, επειδή «έπρεπε να κρυφτεί» σε σχέση με «μια ποινική υπόθεση» - δεν διευκρίνισε ποια ήταν αυτή η υπόθεση.Κατά τη διαδρομή, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζικόβιτς έβγαλε από το σακίδιό του ένα τροποποιημένο πιστόλι Μακάροφ και το όπλισε. Όταν ο Ρέουτ διαμαρτυρήθηκε, ισχυρίζεται ότι ο Ζικόβιτς του είπε πως επρόκειτο απλώς για προληπτικό μέτρο «σε περίπτωση που εκείνη πανικοβαλλόταν».Αφού παρέλαβαν τη Μπερεζόφσκα, ο Ρέουτ λέει ότι του δόθηκε εντολή να οδηγήσει προς το χωριό Γιούριβ, όπου και οι τρεις κατέβηκαν από το αυτοκίνητο σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος. Εκεί, σύμφωνα με τον Ρέουτ, ο Ζικόβιτς τον διέταξε να πυροβολήσει, λέγοντας: «Ή αυτή ή εμείς.»Σύμφωνα με την εκδοχή του Ουκρανού πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών, ο Ζικόβιτς σκότωσε τελικά τη Μπερεζόφσκα με τέσσερις πυροβολισμούς, πριν οι δυο τους ανοίξουν έναν τάφο για να κρύψουν το πτώμα της. Κατά τον Ρέουτ ο Ζικόβιτς ήταν εκείνος που πέταξε το όπλο σε μια κοντινή λίμνη μαζί με τα προσωπικά της αντικείμενα.

Στο ερώτημα γιατί ομολόγησε αφού δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε την 39χρονη Ουκρανή, ο Ρέουτ είπε ότι δεχόταν απειλές από τον Ζικόβιτς. «Μου είπε: "Αν μου συμβεί οτιδήποτε, οι συγγενείς σου θα κινδυνεύσουν"»



Ωστόσο ο δικηγόρος του Ζικόβιτς απέρριψε την νέα εκδοχή του Ρέουτ περιγράφοντας τον πελάτη του ως χαμηλόβαθμο αξιωματικό της SBU και χαρακτηρίζοντας παράλογη την ιδέα ότι ένας απλός πολίτης θα μπορούσε να διατάξει έναν εν ενεργεία αξιωματικό της GUR να κάνει οτιδήποτε, πόσο μάλλον να διαπράξει μια δολοφονία. Αποκάλεσε, επίσης, τον Ζικόβιτς «πατριώτη», ο οποίος είχε πολεμήσει στην ανατολική Ουκρανία το 2014, όπως και ο ίδιος, και στη συνέχεια «υπερασπίστηκε ενεργά» την περιοχή του Κιέβου μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022. «Δεν θέλει να φυλακιστεί. Το καταλαβαίνω», σχολίασε ο δικηγόρος του Ζίκοβιτς αναφερόμενος στην κατάθεση του Ρέουτ.



Ο δικηγόρος του Ζικόβιτς άφησε, επίσης, να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχει «ρωσικό ίχνος», στην υπόθεση καθώς στο παρελθόν Ουκρανοί πράκτορες πληροφοριών έχουν στρατολογηθεί από τη Μόσχα. «Δυστυχώς, είχαμε αρκετούς τέτοιους προδότες», είπε, χωρίς, ωστόσο, να παρουσιάζει αποδείξεις.



Ο εισαγγελέας από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες ενήργησαν «από κοινού και με συντονισμένο τρόπο» και ότι αμφότεροι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.



Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και για τους δύο άνδρες και αποφάσισε την προφυλάκισή τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.