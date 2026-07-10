Καιρός: Ζέστη σήμερα με 35άρια μετά τις πρωινές μπόρες, δείτε πού θα χρειαστεί ομπρέλα

Βελτιώνεται η εικόνα του καιρού μετά τις νεφώσεις και τις μπόρες σε Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου

βροχών, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση.



Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικά θα εκδηλωθούν λίγες βροχές ή όμβροι, ενώ στη Στερεά και την Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.







Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς.



Δείτε παρακάτω αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, Παρασκευή:



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ







Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια, αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.



Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.





ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Κλείσιμο



Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.





ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.



Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση.Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικά θα εκδηλωθούν λίγες βροχές ή όμβροι, ενώ στη Στερεά και την Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένεςΟι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρήκαι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς.Δείτε παρακάτω αναλυτικά την πρόγνωση τηςγια σήμερα, Παρασκευή:Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια, αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.





ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.





ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.





ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.





ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση.



Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.





ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-07-2026 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-07-2026



Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.



Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 4 μποφόρ) και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει, το Σάββατο στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.