Η θέα από τον 40ό όροφο μέσα από τον Πύργο Κατοικιών του Ελληνικού, δείτε φωτογραφίες

Στο εργοτάξιο οι κανόνες ασφαλείας είναι παραπάνω από αυστηροί. Η προετοιμασία για την… ανάβαση περιλαμβάνει κράνος, γιλέκο, παπούτσια, γυαλιά αλλά και γάντια. Το ασανσέρ που οδηγεί σε καθέναν από τους 50 ορόφους του Πύργου είναι κλειστό και σίγουρα δεν προδιαθέτει σε τίποτα για την εικόνα από ψηλά.Γιατί πραγματικά η θέα από τον 40ο όροφο του υπό κατασκευή Πύργου Κατοικιών στο Ελληνικό -εκεί όπου βρέθηκε σήμερα η ομάδα των δημοσιογράφων- είναι παραπάνω από εντυπωσιακή, σε όλο το μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, τη μαρίνα, αλλά και στην πίσω πλευρά σε όλο το εύρος του λεκανοπεδίου, σε όλη την πόλη της Αθήνας, την Ακρόπολη και φυσικά στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού και την πολυαναμενόμενη υπογειοποίηση της Ποσειδώνος.Σε ένα χρόνο από σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το νέο τοπόσημο της Αθήνας και ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος ουρανοξύστης της Μεσογείου, ύψους 200 μέτρων θα κατοικείται από τους πρώτους του ενοίκους. Ο Πύργος ολοκληρώθηκε ως προς το κατασκευαστικό του σκέλος πριν από λίγες ημέρες φτάνοντας τον 50ο όροφο με τις εργασίες πλέον να είναι πυρετώδεις ώστε να επιτευχθούν τα χρονοδιαγράμματα για το έργο που περιλαμβάνει 171 διαμερίσματα αλλά και πλήθος παροχών προς τους ιδιοκτήτες όπως το lounge του ισογείου, οι πισίνες, το επιχειρηματικό κέντρο, χώρους άθλησης, τέννις κ.α..

«Αυτοί που έδειξαν εμπιστοσύνη στο όραμα από νωρίς, βγαίνουν τώρα κερδισμένοι γιατί οι αξίες στον Πύργο ήδη έχουν ανέβει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαγγέλης Πέρπερας site management senior director, o oποίος συνόδευσε σήμερα τη δημοσιογραφική ομάδα. Από το σύνολο των αγοραστών, ένα 60% είναι εγχώριο κοινό, 30% Ελληνες ομογενείς του εξωτερικού κι ένα μικρό ποσοστό, 10%, ξένοι.

Στα διαμερίσματα ανά δεύτερο όροφο οι ένοικοι θα απολαμβάνουν τις δικές τους ιδιωτικές πισίνες, με τη θέα να είναι μοναδική. Ο “Riviera Tower” εντός του project ανάπλασης του Ελληνικού, όπως αναφέρουν οι επιτελείς της LAMDA Development, από την πλευρά του φορέα της επένδυσης, θα είναι ο πρώτος πράσινος οικιστικός ουρανοξύστης στην Ελλάδα, διαθέτοντας και φωτοβολταϊκό σύστημα που θα τροφοδοτεί τους κοινόχρηστους χώρους και τις λειτουργίες. Το έργο πρόκειται να λάβει πράσινη περιβαλλοντική πιστοποίηση.

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«Μέχρι σήμερα δεν είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να δει κανείς καθώς παραμένει εργοτάξιο, όμως σε έναν χρόνο από σήμερα θα είναι σίγουρα ο πιο εντυπωσιακός ουρανοξύστης», δήλωνε πριν από λίγες ημέρες ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA κ. Οδυσσέας Αθανασίου. «Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο έργο. Φτάσαμε στον 50ό όροφο εντός της προθεσμίας που είχε θέσει η κατασκευαστική ομάδα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στις διαμορφώσεις, όμως από την πλευρά του κατασκευαστή, η διοίκηση της Bouygues βρέθηκε στην Αθήνα προ ημέρων και επιμένει ότι ο στόχος για παράδοση το καλοκαίρι του 2027 παραμένει, παρά τις προκλήσεις, εφικτός, παρά τις προκλήσεις».

Σημειωτέον ότι οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Αύγουστο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το πρώτο εξάμηνο του 2027. Τον Δεκέμβριο του 2022 άρχισε η θεμελίωση του κτιρίου με 300 πασσάλους περιμέτρου από 1 έως 1,5 μέτρα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 δημιουργήθηκε ένας διαφραγματικός αντιπλημμυρικός τοίχος, με περίμετρο 520 μέτρα και βάθος 15 μέτρα.