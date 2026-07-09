Πέθανε ο 70χρονος εργάτης που νοσηλευόταν από τον Μάιο, του είχε πέσει τάβλα στο κεφάλι σε οικοδομή στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Εργατικό ατύχημα Εργάτης Οικοδομή

Πέθανε ο 70χρονος εργάτης που νοσηλευόταν από τον Μάιο, του είχε πέσει τάβλα στο κεφάλι σε οικοδομή στην Πάτρα

Την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργαζόμενο

Πέθανε ο 70χρονος εργάτης που νοσηλευόταν από τον Μάιο, του είχε πέσει τάβλα στο κεφάλι σε οικοδομή στην Πάτρα
Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην οδό Ευρώτα, στην περιοχή της Αγυιάς Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργαζόμενο.

Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαριά τραυματία εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ο 70χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και σήμερα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα.

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης