Πέθανε ο 70χρονος εργάτης που νοσηλευόταν από τον Μάιο, του είχε πέσει τάβλα στο κεφάλι σε οικοδομή στην Πάτρα

Την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργαζόμενο