Πέθανε ο 70χρονος εργάτης που νοσηλευόταν από τον Μάιο, του είχε πέσει τάβλα στο κεφάλι σε οικοδομή στην Πάτρα
Την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργαζόμενο
Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην οδό Ευρώτα, στην περιοχή της Αγυιάς Πατρών.
Σύμφωνα με το tempo24.news, την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργαζόμενο.
Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαριά τραυματία εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ο 70χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και σήμερα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε.
Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα.