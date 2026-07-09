Ο Τομ Χανκς έκλεισε τα 70 και το γιόρτασε με μία βουτιά: Χρόνια πολλά αγάπη της ζωής μου, του έγραψε η Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς έκλεισε τα 70 και το γιόρτασε με μία βουτιά: Χρόνια πολλά αγάπη της ζωής μου, του έγραψε η Ρίτα Γουίλσον
Σ' αγαπάω τόσο πολύ, πρόσθεσε η σύζυγος του ηθοποιού
Τα 70 έκλεισε ο Τομ Χανκς και το γιόρτασε με μία βουτιά στη θάλασσα, ενώ η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον του ευχήθηκε δημόσια, δηλώνοντας πως είναι «η αγάπη της ζωής της».
Ο ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 9 Ιουλίου ένα βίντεο κατά το οποίο φαίνεται να πέφτει στο νερό από ψηλά, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: «Αυτός ο τύπος γίνεται 70 σήμερα. Υπέροχη μουσική. Καλός καφές. Καλή αιτία».
Δείτε το βίντεο
Η Ρίτα Γουίλσον έκανε με τη σειρά της μία ανάρτηση στο δικό της προφίλ για να ευχηθεί στον αγαπημένο της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του που ποζάρει με γυαλιά ηλίου και ένα μαντήλι δεμένο στον λαιμό, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη της ζωής μου. Σ'αγαπώ τόσο πολύ».
Το ζευγάρι μετρά 38 χρόνια γάμου και η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε ποιο είναι το μυστικό που τους κρατά δεμένους: «Πρέπει να μπορείς να επικοινωνείς με τον άλλον τα πράγματα που αλλάζουν στη ζωή σου, αλλά και τα πράγματα που εξακολουθούν να μένουν ίδια, ώστε να δουλεύετε πάντα μαζί για το γενικότερο καλό», είπε αρχικά και εξομολογήθηκε πως υπάρχει ένας βασικός κανόνας που έχουν στη σχέση τους: «Δεν πηγαίνεις ποτέ για ύπνο θυμωμένος. Το άκουσα πολύ, πολύ νωρίς και σκέφτηκα: “Αυτό είναι πραγματικά πολύ καλό”. Δεν θέλεις να ξυπνήσεις το πρωί και να έχεις αυτό το αίσθημα που παραμένει. Οπότε, ό,τι κι αν είναι, λύσε το πριν πας για ύπνο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 9 Ιουλίου ένα βίντεο κατά το οποίο φαίνεται να πέφτει στο νερό από ψηλά, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: «Αυτός ο τύπος γίνεται 70 σήμερα. Υπέροχη μουσική. Καλός καφές. Καλή αιτία».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ρίτα Γουίλσον έκανε με τη σειρά της μία ανάρτηση στο δικό της προφίλ για να ευχηθεί στον αγαπημένο της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του που ποζάρει με γυαλιά ηλίου και ένα μαντήλι δεμένο στον λαιμό, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη της ζωής μου. Σ'αγαπώ τόσο πολύ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι μετρά 38 χρόνια γάμου και η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε ποιο είναι το μυστικό που τους κρατά δεμένους: «Πρέπει να μπορείς να επικοινωνείς με τον άλλον τα πράγματα που αλλάζουν στη ζωή σου, αλλά και τα πράγματα που εξακολουθούν να μένουν ίδια, ώστε να δουλεύετε πάντα μαζί για το γενικότερο καλό», είπε αρχικά και εξομολογήθηκε πως υπάρχει ένας βασικός κανόνας που έχουν στη σχέση τους: «Δεν πηγαίνεις ποτέ για ύπνο θυμωμένος. Το άκουσα πολύ, πολύ νωρίς και σκέφτηκα: “Αυτό είναι πραγματικά πολύ καλό”. Δεν θέλεις να ξυπνήσεις το πρωί και να έχεις αυτό το αίσθημα που παραμένει. Οπότε, ό,τι κι αν είναι, λύσε το πριν πας για ύπνο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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