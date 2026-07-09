Τιμητική διάκριση διεθνούς κύρους για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ τιμά τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ





Η απόφαση ελήφθη από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιουλίου 2026 (3187/8-7-2026), αποτελώντας μια κορυφαία ακαδημαϊκή αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς του στον χώρο της διεθνούς διπλωματίας, της διεθνούς δικαιοσύνης και της ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου.







Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του ΟΗΕ Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου (International Law Commission – ILC), η οποία ιδρύθηκε το 1947 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το κορυφαίο επιστημονικό όργανο που έχει ως αποστολή την κωδικοποίηση και τη σταδιακή εξέλιξη του διεθνούς δικαίου.



Τα πορίσματα και οι εισηγήσεις της έχουν διαμορφώσει μεγάλο μέρος του σύγχρονου διεθνούς νομικού οικοδομήματος, επηρεάζοντας σημαντικές διεθνείς συμβάσεις που αφορούν το δίκαιο των συνθηκών, τη διπλωματική προστασία, την ευθύνη των κρατών, το δίκαιο της θάλασσας, το ανθρωπιστικό δίκαιο και δεκάδες ακόμη τομείς, που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών.







Ηχηρό μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες Με αφορμή την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής στη Γενεύη στις 6 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ,



Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών περιέγραψε μια περίοδο έντονων πιέσεων προς το διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας ότι οι κανόνες που αποτελούν το θεμέλιο της παγκόσμιας έννομης τάξης αμφισβητούνται, αποδυναμώνονται και, σε αρκετές περιπτώσεις, παραβιάζονται ανοιχτά.



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Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και κυβερνήσεις, που δεν εφαρμόζουν πάντοτε τις διεθνείς τους υποχρεώσεις συνεχίζουν να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, γεγονός που αποδεικνύει τη διαρκή ισχύ και το κύρος του ως πλαισίου ρύθμισης των διεθνών σχέσεων.



Οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής Στην ομιλία του, ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέδειξε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής έννομη τάξη.



Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ενίσχυση του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο, η αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για σοβαρά διεθνή εγκλήματα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας, η διαμόρφωση νέων νομικών κανόνων απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.



Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία για τη διεθνή έννομη τάξη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απένειμε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της Νομικής Σχολής στον Ανδρέα Μαυρογιάννη , πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, διακεκριμένο διπλωμάτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και απόφοιτο της ίδιας σχολής.Η απόφαση ελήφθη από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιουλίου 2026 (3187/8-7-2026), αποτελώντας μια κορυφαία ακαδημαϊκή αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς του στον χώρο της διεθνούς διπλωματίας, της διεθνούς δικαιοσύνης και της ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου.Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς συμπίπτει χρονικά με την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος εξελέγη στη θέση αυτή στις 27 Απριλίου 2026, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να καθοδηγήσει έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου (International Law Commission – ILC), η οποία ιδρύθηκε το 1947 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το κορυφαίο επιστημονικό όργανο που έχει ως αποστολή την κωδικοποίηση και τη σταδιακή εξέλιξη του διεθνούς δικαίου.Τα πορίσματα και οι εισηγήσεις της έχουν διαμορφώσει μεγάλο μέρος του σύγχρονου διεθνούς νομικού οικοδομήματος, επηρεάζοντας σημαντικές διεθνείς συμβάσεις που αφορούν το δίκαιο των συνθηκών, τη διπλωματική προστασία, την ευθύνη των κρατών, το δίκαιο της θάλασσας, το ανθρωπιστικό δίκαιο και δεκάδες ακόμη τομείς, που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών.Η εκλογή ενός Έλληνα της Κύπρου στην προεδρία της Επιτροπής αποτελεί εξέλιξη υψηλού συμβολισμού για τον ελληνισμό και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στους κύκλους του διεθνούς δικαίου.Με αφορμή την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής στη Γενεύη στις 6 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες , απηύθυνε μια ιδιαίτερα ουσιαστική ομιλία, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα.Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών περιέγραψε μια περίοδο έντονων πιέσεων προς το διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας ότι οι κανόνες που αποτελούν το θεμέλιο της παγκόσμιας έννομης τάξης αμφισβητούνται, αποδυναμώνονται και, σε αρκετές περιπτώσεις, παραβιάζονται ανοιχτά.«Το διεθνές δίκαιο βρίσκεται υπό πίεση, αλλά θα επικρατήσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των κρατών εξακολουθεί να το υπερασπίζεται και να εμπιστεύεται τους διεθνείς θεσμούς.Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και κυβερνήσεις, που δεν εφαρμόζουν πάντοτε τις διεθνείς τους υποχρεώσεις συνεχίζουν να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, γεγονός που αποδεικνύει τη διαρκή ισχύ και το κύρος του ως πλαισίου ρύθμισης των διεθνών σχέσεων.Στην ομιλία του, ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέδειξε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής έννομη τάξη.Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ενίσχυση του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο, η αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για σοβαρά διεθνή εγκλήματα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας, η διαμόρφωση νέων νομικών κανόνων απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας συνεχάρη ιδιαίτερα την Επιτροπή για την ολοκλήρωση, το 2025, της ιστορικής έκθεσης σχετικά με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις επιπτώσεις της στο διεθνές δίκαιο. Όπως επεσήμανε, η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο τις ακτές και τις οικονομίες των κρατών, αλλά ακόμη και την ίδια την ύπαρξη ορισμένων μικρών νησιωτικών χωρών, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή του διεθνούς δικαίου στις νέες πραγματικότητες.



Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται ήδη σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς επιχειρεί να απαντήσει σε πρωτόγνωρα νομικά ζητήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση.



Δίκαιο αντί ισχύος Ένα από τα κεντρικά μηνύματα της παρέμβασης του Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν μπορούν να διέπονται από τον νόμο του ισχυρότερου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο κόσμος χρειάζεται νηφάλια νομική σκέψη, επιστημονική τεκμηρίωση, σεβασμό στις διαφορετικές νομικές παραδόσεις και ανθρώπους με εμπειρία που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση κανόνων ικανών να αντέχουν στις πιέσεις των διεθνών κρίσεων.



«Ο νόμος – και όχι η ισχύς – πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών», ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στην τοποθέτησή του.



Διάκριση με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Νομική του ΑΠΘ Η απόφαση της Νομικής Σχολής να τιμήσει έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της στη διεθνή σκηνή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι απόφοιτος του ίδιου ιδρύματος.



Για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η επιτιμοποίηση αποτελεί αναγνώριση της επιτυχημένης διπλωματικής πορείας αλλά και της συμβολής ενός αποφοίτου του στη διαμόρφωση του σύγχρονου διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή όπου οι παγκόσμιες ισορροπίες μεταβάλλονται με ταχύτητα.



Παράλληλα, λειτουργεί ως μήνυμα προς τη νέα γενιά νομικών ότι η επιστημονική κατάρτιση, η αφοσίωση στο δημόσιο συμφέρον και η προσήλωση στις αρχές του δικαίου μπορούν να οδηγήσουν σε κορυφαίες θέσεις διεθνούς ευθύνης.



Εκτός από την πανεπιστημιακή τιμητική διάκριση, η ανακήρυξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη σε επίτιμο διδάκτορα αντανακλά τη σημασία, που εξακολουθούν να έχουν οι διεθνείς θεσμοί σε μια εποχή γεμάτη γεωπολιτικές συγκρούσεις, κλιματικές απειλές και αμφισβήτηση του πολυμερούς συστήματος.



Την ώρα που οι διεθνείς οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, η ανάδειξη προσωπικοτήτων που υπηρετούν επί δεκαετίες το διεθνές δίκαιο υπενθυμίζει ότι η ειρηνική συνύπαρξη των κρατών εξακολουθεί να στηρίζεται σε κανόνες, θεσμούς και στη διαρκή προσπάθεια για ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας και της παγκόσμιας σταθερότητας.