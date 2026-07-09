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Δύο Αιγύπτιοι τραυματίες από πρόσκρουση «γουρούνας» σε ελιά στα Χανιά
Δύο Αιγύπτιοι τραυματίες από πρόσκρουση «γουρούνας» σε ελιά στα Χανιά
Οι δύο άνδρες διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Σταλού στα Χανιά, με τραυματίες δύο αλλοδαπούς που επέβαιναν σε «γουρούνα».
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της «γουρούνας» με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά.
Οι άνδρες, που τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της «γουρούνας» με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά.
Οι άνδρες, που τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
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