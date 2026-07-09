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Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πυρκαγιά Θεσσαλονίκη

Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λίγο μετά τις 16:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο

Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φανή Χαρίση
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 16:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας και αργότερα εισήλθε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Thestival.gr Φωτιά στο Καλοχώρι

Φωτιά στο Καλοχώρι

Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο

Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Φανή Χαρίση
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ

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