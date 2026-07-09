Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026
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