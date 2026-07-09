Μαίνεται η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας

‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.