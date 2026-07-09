Μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Ποσειδώνος, Κηφισό, Κηφισίας, Αττική Οδό

Με δυσκολία εκτυλίσσεται αυτή την ώρα η κίνηση
των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ
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Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού
παρατηρούνται καθυστερήσεις ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Πανοράματος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Αττική οδός
από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Δουκίσσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Επιπλέον, με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισίας
από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι.
Στη λεωφόρο Μεσογείων
τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κατεχάκης μέχρι την Αγία Παρασκευή
Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρος Ποσειδώνος
μετά από τροχαίο ατύχημα στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Όπως αναφέρει η Τροχαία δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας.
Επίσης, στο «κόκκινο» βρίσκονται κάποια τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Αυξημένη κίνηση επικρατεί στην κάθοδο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο βρίσκονται τμήματα της Ακαδημίας και Σταδίου.
Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην κάθοδο στην Καλλιροής από το ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου μέχρι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).