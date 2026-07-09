Μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Ποσειδώνος, Κηφισό, Κηφισίας, Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
κίνηση Αττική οδός Κίνηση τώρα Καθυστερήσεις Λεωφόρος Κηφισού Λεωφόρος Κηφισίας Λεωφόρος Μεσογείων Λεωφόρος Ποσειδώνος

Μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Ποσειδώνος, Κηφισό, Κηφισίας, Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

Μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Ποσειδώνος, Κηφισό, Κηφισίας, Αττική Οδό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με δυσκολία εκτυλίσσεται αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού παρατηρούνται καθυστερήσεις  ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Πανοράματος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Αττική οδός από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Δουκίσσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Επιπλέον, με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι. 


Στη λεωφόρο Μεσογείων τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κατεχάκης μέχρι την Αγία Παρασκευή

Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρος Ποσειδώνος μετά από τροχαίο ατύχημα στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Όπως αναφέρει η Τροχαία δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας.
Κλείσιμο
Επίσης, στο «κόκκινο» βρίσκονται κάποια τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Αυξημένη κίνηση επικρατεί στην κάθοδο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο βρίσκονται τμήματα της Ακαδημίας και Σταδίου.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην κάθοδο στην Καλλιροής από το ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου μέχρι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης